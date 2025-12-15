新制严打「僵尸车」运输署催促车主领牌

俗称「僵尸车」的不当弃置车辆，往往被车主抛弃在偏僻乡郊甚至停车场内，运输署为了从源头进行打击，下周一起将实施车辆登记及领牌新制度，署方将向两年或以上未领牌车辆的登记车主发出通知书，要求3个月内为车辆领牌，或把车辆拆毁或永久送离香港，并提交相关证明文件。车主逾期不作适当跟进即属犯罪，首次定罪最高可罚款1万元和监禁3个月。有立法会议员对新制度表示认同，相信加入监禁罚则有效提高阻吓性，有助当局解决「死车」问题。

运输署发言人提醒登记车主，将于本月22日实施车辆登记及领牌新制度。在新制度下，未领牌车辆将一直登记在车主名下，车主须为其车辆负上责任，解决不当弃置车辆的问题。届时署方将向两年或以上未领牌车辆的登记车主发出通知书，要求车主必须在发出通知书日期的3个月内为车辆领牌，或把车辆拆毁或永久送离香港后，将相关证明文件提交运输署，并取消登记。车主逾期不作适当跟进，即属犯罪，首次定罪最高可罚款1万元和监禁三个月；其后每次定罪最高可罚款2万5千元和监禁6个月。

有合理理由可申豁免

不过，署方指个别车主如有实际困难而未能在3个月通知期届满前采取所需行动，或有合理理由不为其车辆领牌，可向运输署申请豁免。一般而言，可获豁免的车辆包括等待零件维修送验后续牌的车辆；车龄30年或以上、正妥善保存作私人收藏而不会在路上使用的车辆，即「古董车」；或妥善保存于车辆经销商作寄卖的车辆。

立法会议员张欣宇指，新制可为执法部门提供一个工具处理「死车」问题，又相信加入监禁罚则能有效提高阻吓性。他表示，过去一直没有法例可让警方或运轮署处理弃置车辆，而新的车辆登记及领牌制度可为有关部门提供一个可行工具，让他们依照法例打击弃置车辆的问题。

对于遭弃置车辆被拆去车牌等识别车主的资料，张欣宇说可从车辆的底盘等资料找出车主，「一定揾到人认头」。他又提到，以往有些车主可能在计算成本后，认为弃置车辆较划算，对罚款不在乎，「可能有啲人都唔care两、三万(元)」，相信运输署推出可处罚监禁的新制度，能够有效提高阻吓性。

定罪可罚款及入狱

发言人指出，车主可于运输署的「牌证易」网上平台，查阅名下车辆牌照届满日期、处理各类牌照事务及妥善处理名下未领牌车辆。

运输署会继续加强宣传和公众教育，透过网页、海报、小册子及Agent T Facebook专页（www.facebook.com/AgentT.hk）持续提醒运输业界和车主注意新法例要求。市民可参阅「车辆处理要及时」及「取消登记关我事」专题帖文，了解妥善处理车辆的要点，以及浏览运输署网页或致电热线2804 2600了解详情。