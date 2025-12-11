Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 创伤弧菌 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
5小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　一位靓仔在没有预约的情况下来到诊所求诊，他与接待处的姑娘争吵，说是十分危急的病症故没有事前预约，路过见到小董的诊所便冲上来。他在铜锣湾的街上找不到西医诊所实属正常，就连我在这区十三年了，一时间也想不起哪里有地舖诊所，最近可能就是近崇光百货的东角中心，他急成这样，相信应该遇到大问题，小董让他先进诊症室，他一坐下便把右手伸出来，乖乖不得了，中指及食指红肿得变了形，呈紫绀色，且疼痛异常，大男孩哭丧着脸说：「风吹也感到十级疼痛！」。小董问：「过去两天有没有㓥过鱼、虾、蟹或被任何海产或贝类刺伤过手部？」「有！前晚在家打边炉，洗龙虾时给刺到手掌，流了少许血便没事了⋯⋯」这是「创伤弧菌」引起的伤口感染，亦即是大家常听见的「食肉菌感染」，是一种栖息于海洋中的细菌。如果伤口暴露在含有这种细菌的海水中，创伤弧菌会在伤口上繁殖，可能引发溃烂，甚至导致组织坏死。若食用了遭污染的海鲜，也有罹患肠胃炎的可能。

　　其传播途径可透过伤口或软组织接触到活于海水或海产内的细菌，又或吃了未经彻底煮熟的贝壳类海产，特别是从和暖海水中捕获的「生蚝」而感染到！进食被食肉菌感染的食物，可能会出现腹泻、呕吐，如细菌进一步引起血液感染，则会发烧、发冷、血压下降等。值得一提的是，并非每个人都那么容易感染海洋弧菌，免疫力特别弱的人或是罹患慢性肝炎、肝硬化的病人，还有糖尿病患和酗酒造成的酒精性肝炎及肾衰竭病人、常吃类固醇的人等等，都是特别容易感染族群。从研究报告得知，因罹患肝炎的人多，还有人常吃一些类固醇药物，因此发生海洋弧菌的病例有远比外国高的趋势。大男孩这趟则是被食肉菌感染致坏死性筋膜炎，循中医角度是中了「热毒、疫症」，治疗当采取清热解毒、消肿止痛方案，但我决定：「快到医院去打针，皆因此恶菌的潜伏期通常为12-72小时，你已发病超过12小时 ，不能再拖延治疗，否则后果严重！」

　　南京中医药大学博士、国家级保健营养师，学贯中西的大爱医者。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
失婚艳星移英失败后处处碰钉 回流返港揾工惨被压价 收狂徒露体照兼被谋肉体便宜
影视圈
14小時前
美国减息｜联储局将公布议息结果
美国减息｜联储局公布减息0.25厘符预期  明年和后年各减息一次
宏观经济
4小時前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
15小時前
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
国宝级女演员惊传离世享年85岁  感染一病毒致失去性命  人生拥700部作品封殿堂巨星
影视圈
9小時前
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
连锁酒楼两餸饭外卖优惠$38起！送饮品或例汤 晚市小菜$30起 1种身份再平啲
饮食
15小時前
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
深水埗遮王「新艺城」年尾结业！创自清道光年间 造伞起家 近年专营修伞 网民慨叹︰靓嘅贵嘅变得乏人问津
生活百科
18小時前
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
大家乐双12下午茶优惠！$22叹炸鸡髀+金蜜鸡翼 晚市老火汤小菜餐减$8
饮食
13小時前
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
新闻女王2丨龚慈恩一镜到底11分钟演出成教科书级数示范 11种情绪转折演技封神 被力推为最佳女配角
影视圈
12小時前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
生活百科
16小時前
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
TVB视帝曾传婚变外地夜蒲  邮轮登台走入粉丝群一度混乱  超低胸美女埋身来者不拒
影视圈
15小時前
更多文章
小董 - 有用的偏方 | 轻松养生
　　好友致电说：「在网络上看到一篇文章，是有心人把都市病的症状，可以用中药来调理的药方，可否帮我看一下成份，皆因似乎所有问题都在我身上发生！」小董细看之后，把配方因气候、地域等完善了一下，发现这套药食同源的简单配方，对于现代香港人十分有用，只需拿一个保温杯或茶壶来泡一下，有空的在明火上煲半小时，有效改善各种症状！开心分享如下（泡水饮份量全部以6克计算）： 　　1.精神欠佳－－生晒参须、熟地、
2025-12-10 02:00 HKT
轻松养生