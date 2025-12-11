小董 - 创伤弧菌 | 轻松养生

一位靓仔在没有预约的情况下来到诊所求诊，他与接待处的姑娘争吵，说是十分危急的病症故没有事前预约，路过见到小董的诊所便冲上来。他在铜锣湾的街上找不到西医诊所实属正常，就连我在这区十三年了，一时间也想不起哪里有地舖诊所，最近可能就是近崇光百货的东角中心，他急成这样，相信应该遇到大问题，小董让他先进诊症室，他一坐下便把右手伸出来，乖乖不得了，中指及食指红肿得变了形，呈紫绀色，且疼痛异常，大男孩哭丧着脸说：「风吹也感到十级疼痛！」。小董问：「过去两天有没有㓥过鱼、虾、蟹或被任何海产或贝类刺伤过手部？」「有！前晚在家打边炉，洗龙虾时给刺到手掌，流了少许血便没事了⋯⋯」这是「创伤弧菌」引起的伤口感染，亦即是大家常听见的「食肉菌感染」，是一种栖息于海洋中的细菌。如果伤口暴露在含有这种细菌的海水中，创伤弧菌会在伤口上繁殖，可能引发溃烂，甚至导致组织坏死。若食用了遭污染的海鲜，也有罹患肠胃炎的可能。



其传播途径可透过伤口或软组织接触到活于海水或海产内的细菌，又或吃了未经彻底煮熟的贝壳类海产，特别是从和暖海水中捕获的「生蚝」而感染到！进食被食肉菌感染的食物，可能会出现腹泻、呕吐，如细菌进一步引起血液感染，则会发烧、发冷、血压下降等。值得一提的是，并非每个人都那么容易感染海洋弧菌，免疫力特别弱的人或是罹患慢性肝炎、肝硬化的病人，还有糖尿病患和酗酒造成的酒精性肝炎及肾衰竭病人、常吃类固醇的人等等，都是特别容易感染族群。从研究报告得知，因罹患肝炎的人多，还有人常吃一些类固醇药物，因此发生海洋弧菌的病例有远比外国高的趋势。大男孩这趟则是被食肉菌感染致坏死性筋膜炎，循中医角度是中了「热毒、疫症」，治疗当采取清热解毒、消肿止痛方案，但我决定：「快到医院去打针，皆因此恶菌的潜伏期通常为12-72小时，你已发病超过12小时 ，不能再拖延治疗，否则后果严重！」



南京中医药大学博士、国家级保健营养师，学贯中西的大爱医者。



学贯中西的大爱中医师博士

小董