杨峥 - 深秋的地中海之梦 挪威非凡号初体验 | 峥活当下

深秋的欧洲渐有寒意，从柏林回到巴黎不够两天，又重回戴高乐机场前往罗马，准备踏上人生初次地中海邮轮之旅。在抵达距离罗马（FCO）机场一小时车程的奇维塔韦基亚（Civitavecchia）港口时，已能远眺长达294米、宽41米、浮在水面上约60米高（大约廿层楼）的「挪威非凡号」。流线型的船身设计亮丽夺目。踏上邮轮的一刻，恍如置身于一座漂浮的艺术馆：玻璃与钢铁相互辉映，海洋大道蜿蜒如丝带般梦幻，开阔环绕的海景和宽敞的长廊营造出一种即时的舒适感。美食广场「Indulge Food Hall」内熙熙攘攘，游客忙着品尝国际小吃，很快就成了我的首选。对未来10天的海上之旅充满好奇，「自由式巡航」赋予独特的体验—想吃就吃，想逛就逛，让每一天都按照自己的步调展开。在11月柔和的天空下，罗马的身影渐渐远去，而前方则是一片由波涛缝合而成的世界。



首站那不勒斯的街道熙熙攘攘，热闹非凡——摩托车、人声鼎沸，维苏威火山巍然耸立。烤炉里柴火熊熊，面团和炊烟的香气弥漫在空气中。傍晚回到船上，「Hudson's」餐厅以宁静回应：酥脆的海鲈鱼在全景船尾窗的映衬下，与这座城市的活力形成鲜明对比。从凉爽静谧的观景休息室漫步回到海景露台的房间时，明白到用餐不仅仅是填饱肚子，更是一种过渡——一种慢慢回归大海的方式。



在利沃诺（Livorno），阳光泛着淡淡的金色光芒，佛罗伦斯则低语着文艺复兴的思绪。那晚，船上的「Onda by Scarpetta」餐厅仿佛是意大利的延伸——美酒汩汩流淌，丝滑的意面酱汁咕嘟咕嘟地冒着热气，窗外的夜色越发深邃。



马赛带来了微风、咸味和一片清澈的天空。「The Commodore Room」餐厅热情款待：一碗法式洋葱汤在金色的盖子下冒着气泡，与外面的阵风形成了鲜明的对比。



在充满活力的色彩之城巴塞罗那，渡过了漫长而令人振奋的一天。「Food Republic」餐厅的小份菜肴——加州卷寿司、新鲜烹制的韩式炸鸡、香葱猪肉煎饺——可以自由搭配，打造属于一个人的盛宴，与这座城市的充满活力、可分享、俏皮相呼应。



然后来到岛屿：帕尔马（Palma de Mallorca），温暖如春，由砂岩雕琢而成；伊维萨岛（Ibiza）远离喧嚣，随着季节更迭而越发纾缓的节奏下更显内敛。松木小径、绿松石海湾和安静的老城区小巷，展示了它更柔和的一面。「Le Bistro」餐厅展现出一种低调的优雅：鲜嫩无瑕的盐焗比目鱼，仿佛在诉说着隐秘的海湾和苍白的悬崖。



卡塔赫纳（Cartagena）的罗马圆形剧场和柔和的建筑是此行最大的惊喜，宏伟的古建筑带有温和的地中海风情。「Palomar」餐厅的菜肴与这片美景相得益彰：烤带子、鲜亮的香草，各种美味佳肴，静待细味品尝。



经莫特里尔（Motril）前往格拉纳达的阿罕布拉宫（Alhambra of Granada），是几何形状的石头世界——拱门、倒影、重复的图案，感觉既神秘又数学。「Cagney’s Steakhouse」用令人欣慰的坚实：完美的烤牛排，用泥土色调炒蘑菇，像小炉子一样蒸着的烤马铃薯，来回应格拉纳达的空灵之美。



当加的斯港（Cadiz）因葡萄牙港口罢工而无奈放弃时，海上航行日反而成了突如其来的额外体验日。三层全景高卡赛车跑道、邮轮两侧的海上最陡峭自由落体式干式滑梯「The Rush」与「The Drop」，以及一系列虚拟实景电子游戏与户外活动，俱为平凡的sea day带来了不一样的时光。



里斯本在夕阳下像水彩画一样出现——玫瑰铜粉色覆盖了历史壮丽的塔霍河（Tagus River）港口，成了最后一夜的眷恋。海上航行的日子让我领悟到邮轮旅行最深层的乐趣：清晨，伴着咖啡和海光，悠闲地享用着各种美食，晚餐则与日落完美契合。横跨地中海之行，「挪威非凡号」证明，邮轮并非一成不变的行程安排，而是一种由大海、港口和味蕾所掌控的节奏。每个港口、每一道菜、每一道地平线，都能开启属于自己的冒险之旅。



杨峥

邮轮上总共有5间免费与9间付费餐饮选择；当中的「Palomar」海鲜餐厅是少数encore之选。

「Le Bistro」法式餐厅内的华丽装潢。

「Palomar」海鲜餐厅的盐焗海鱼，鱼肉细嫩，香气十足。

「Cagney’s Steakhouse」的牛扒鲜嫩多汁，焦香四溢，卖相吸引。

「Onda by Scarpetta」意大利餐厅的地中海海鲜意粉，色彩鲜艳，清爽味美。