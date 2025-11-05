陈紫敏 - 万圣节另类故事 | 营爆生活

每年的10月31日，即是西方的万圣节，故事主题总围绕着「鬼怪」元素，不少商店均利用万圣节作为广告宣传，另外就连幼稚园的小朋友也会有装扮环节或「Trick or Treat」活动。



在北美，万圣节街上不难发现有很多可爱「小怪物」手执一个南瓜袋，逐家逐户敲门「攞糖」。除了这个习俗，在街上还会「欣赏」到不同「屋主」为其家居精心设计及布置的万圣节装饰，可用一句「目不暇给」来形容。



万圣节欢乐鬼怪元素背后亦有另类故事，不是鬼怪故事，而是「雪中送炭」的故事。话说由于美国联邦政府辖下「美国营养补充援助计划」（SNAP，俗称食物券）暂停发放，不少网民提议于万圣节的「Trick or Treat」除了准备糖果外，也可考虑放一些如包装蛋糕、包装面、意粉、包装水果等食物，好让一些有食物援助需要的贫穷家庭得到支持，希望在节日下也能做到多分享一点。



此外万圣节还有教育故事，一些家长为了减少儿童于节日中进食过多糖果或朱古力，分享了一些以「万圣节」包装的食物代替糖果，如鬼怪水果，即是将「眼睛」贴纸黐上水果或配以鬼怪礼物包装袋等。另外还会将芝士三文治加入蝙蝠形状的紫菜，变成「鬼怪三文治」。



虽然万圣节从来不是一个普世欢腾或值得庆祝的日子，但节日背后带着分享、关怀及健康元素，总是让人感到窝心。



美国注册营养师

香港营养师协会正式会员

陈紫敏