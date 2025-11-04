Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邱晴 - 认识骆驼奶 | 营爆生活

营爆生活
营爆生活
邱晴
2025-11-04 14:25 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

笔者近期到新疆旅游两星期，沿途除了观光，更深入了解当地饮食文化。期间观察到新疆人非常推崇骆驼奶，指其营养比牛奶优胜，易于消化，所以特别适合长者和儿童饮用，更制成奶酪糖等小食，融入日常饮食。

骆驼奶略带咸味，营养含量会随着季节、哺乳阶段、饲料品质、水量和健康状况而波动。研究显示比起牛奶，骆驼奶平均含更丰富的铁质、三倍的维他命C及较低的饱和脂肪。蛋白质方面，可提供丰富氨基酸的同时，与母乳一样含有高比例的β-酪蛋白，较易于消化及分解。牛奶中常见的β-乳球蛋白可于敏感人士引起过敏反应，而骆驼奶不含这种蛋白质，所以相对上较低敏。同样，有研究提出骆驼奶在乳糖不耐的人群中具有更好的耐受性。

香港市面上能买到骆驼奶粉产品，但中国监管机构指现时没有相应的国家标准，很难检测奶粉中实际骆驼奶含量，所以不能排除混入其他奶类的可能性，监管上有困难。

显然骆驼鲜奶有其优异之处，但不同奶类及奶制品同样可提供丰富营养。大家可挑选钙质较高、低脂及没有额外添加糖分的产品作为均衡饮食的一部分。每日进食一至两次相等于一杯奶或一盒约150克乳酪的奶类及奶制品，摄取优质蛋白质、钙质及多种人体所需营养素，支持日常健康。

澳洲注册营养师
香港营养师协会正式会员
邱晴

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
邱晴 - 低钠盐真的有效减钠？ | 营爆生活
　　长期过量摄入钠质，是引发高血压及相关心血管疾病的主要元凶。钠的摄入量每天应少于2克（约等于5克盐），但2019年全球人均钠摄入量估计为每天4.3毫克，超出两倍多。作为公共衞生干预措施之一，世界衞生组织（世衞）于年初推出一份低钠盐使用指南，以助大众减少钠摄入量。 　　低钠盐含氯化钾，与一般食盐（氯化钠）味道相似，但钠含量大大降低，可作为食盐的替代品自主添加于食物及日常烹调中。世衞的科学证据
2025-08-27 02:00 HKT
营爆生活