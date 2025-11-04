邱晴 - 认识骆驼奶 | 营爆生活

笔者近期到新疆旅游两星期，沿途除了观光，更深入了解当地饮食文化。期间观察到新疆人非常推崇骆驼奶，指其营养比牛奶优胜，易于消化，所以特别适合长者和儿童饮用，更制成奶酪糖等小食，融入日常饮食。

骆驼奶略带咸味，营养含量会随着季节、哺乳阶段、饲料品质、水量和健康状况而波动。研究显示比起牛奶，骆驼奶平均含更丰富的铁质、三倍的维他命C及较低的饱和脂肪。蛋白质方面，可提供丰富氨基酸的同时，与母乳一样含有高比例的β-酪蛋白，较易于消化及分解。牛奶中常见的β-乳球蛋白可于敏感人士引起过敏反应，而骆驼奶不含这种蛋白质，所以相对上较低敏。同样，有研究提出骆驼奶在乳糖不耐的人群中具有更好的耐受性。

香港市面上能买到骆驼奶粉产品，但中国监管机构指现时没有相应的国家标准，很难检测奶粉中实际骆驼奶含量，所以不能排除混入其他奶类的可能性，监管上有困难。

显然骆驼鲜奶有其优异之处，但不同奶类及奶制品同样可提供丰富营养。大家可挑选钙质较高、低脂及没有额外添加糖分的产品作为均衡饮食的一部分。每日进食一至两次相等于一杯奶或一盒约150克乳酪的奶类及奶制品，摄取优质蛋白质、钙质及多种人体所需营养素，支持日常健康。

澳洲注册营养师

香港营养师协会正式会员

邱晴