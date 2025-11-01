叶澍堃 - 「Ami」享用精美星级法国菜 | 叶Sir食经

最近在中环历山大厦2楼「Ami」食了顿精美法国晚餐，晚上7时跟太座和主人家米雪先在餐厅露台花园饮杯香槟，饮的是近日城中热爆的Krug Clos d'embonnay，在「文华厅」卖7万多元，但在「Ami」只需2万多元，认真抵饮，明月下香槟泡沫特别漂亮，最开心是饮完不用借尿遁！



我们在房间内进餐，餐厅自家制的酸种面包皮脆心软，配烟熏牛油甚佳，餐厅行政大厨Nicolas Boutin曾经在多间法国三星餐厅工作，厨艺非凡，他加盟「ÉPURE」后，餐厅很快便摘下米芝莲一星，最近他出任「Ami」行政大厨，很快又为餐厅摘星，非凡厨艺可想而知。「Ami」逢星期日休息，午市和晚市套餐价钱合理，爱食法国Fine Dining的话，绝对值得一试。



我们的餐前小点是红菜头挞，配蜜糖豆和鱼子酱，跟Krug香槟是最佳配搭，继续食鸭肝冻批配酸种面包多士，鸭肝香甜软滑，美味得令人心动，下一道菜是太座最爱的法国田螺，配蒜香泡沫、番茜、芹菜头脆片，以红酒汁调味，口感味道俱佳，饮杯法国 Cheval Blanc白马2000年红酒，快乐无穷。继续食莫里朔青口，这是汤菜，食时先把荞麦脆片弄碎，放进忌廉汤内跟鲜甜的法国青口同食，口感甚佳，跟Latour拉图2000年红酒配合得天衣无缝。是夜我最期待的一道菜是慢煮澳洲Murray Cod墨瑞鲈鱼，这是以前在澳洲墨尔本「万寿宫」最爱的菜式，肥美的鱼腩是天下美味，此鱼后来成为濒危物种，今次食的是农场养殖品种，鱼柳慢煮得香滑鲜甜，配法国白豆、西兰花和苹果片，以龙虾汁调味，味道不错。时光飞逝，鱼由野生变成养殖，我的头发也从黑变白，但当年在「万寿宫」的快乐时光仍然铭记于心。



主菜有两款选择，分别是本地三黄鸡卷及日本A4和牛，我食的是鸡卷配栗子蓉和花椒汁，香滑的鸡肉跟2006年的La Tache「邋遢猪」红酒是完美配搭。甜品是柠檬柚子挞，配糖渍柑橘、杏仁及罗勒雪葩，是很清新芳香的甜品，最后食巴黎布雷斯特泡芙，配云呢拿雪糕及拖肥酱，甜美动人，为这顿星级晚餐完美作结。



叶澍堃



行政大厨Nicolas Boutin

跟太座在「Ami」

柠檬柚子挞

晚餐饮的三款红酒

日本A4和牛

慢煮澳洲Murray Cod

莫里朔青口

法国田螺

鸭肝冻批

红菜头挞