黄诗诗 - 香港国际美酒展即将开锣 | 诗诗酒乐园

黄诗诗
2025-10-31 02:00 HKT
　　香港国际美酒展再度回归，今年将于11月6~8日于香港会展举行。由香港贸易发展局主办，云集来自21个国家同地区、超过620间展商参展，包括葡萄酒、中国白酒、日本清酒、啤酒、毡酒、威士忌、低酒精及0酒精饮品等。今年还增设全新展区「环球烈酒专区」，有来自10个国家和地区烈酒，仲有6个「中国十大白酒品牌」参展商参展。展会期间将举行多场由世界级葡萄酒大师、侍酒师或业界专业人士主持的品酒会、酒类行业会议、美食配对环节、比赛和颁奖礼等。

　　参加了发布会，试了多款特别的美酒，例如有本地酿造的果酒Thence，有多款果味，包括白桃、香梨加菊花及金柚等。还有多款本地毡酒品牌，例如无名氏、Two Moons、悠悠我心及白兰树下等。另外还有中国酿造的清酒鲸绤清酒。现场除了有即饮罐装鸡尾酒外，还有即时调制的特色鸡尾酒。葡萄酒还有多个国家，包括阿根廷、中国、匈牙利、澳洲、智利、捷克、俄罗斯和西班牙等。在现场试了中国2800米高海拔的香格里拉葡萄酒，还有多款特色匈牙利葡萄酒等。至于中国白酒方面，我还试了茅台及洪家班系列的中国白酒等，各具特色！多谢大会邀请，我会于11月7日下午5~6时作一场私人导赏团，邀请大家参加，希望到时见到大家！11月8日更欢迎公众人士参观，喜欢葡萄酒及烈酒的朋友不要错过呀！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

