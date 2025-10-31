查小欣 - Akira Back破格创新 | 查乜料

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

查小欣 - Akira Back破格创新

查小欣
2025-10-31 02:00 HKT
专栏
　　国际名厨Akira Back首度登陆香港，进驻中环新地标The Henderson 5楼。餐厅巨型粉红酒吧枱、立体气泡天花的梦幻设计，呼应Akira Back打造的破格新派料理，兼具传统与创意，标志性的烹饪风格，源自他生于首尔、美国成长，由专业单板滑雪运动员晋身名厨，他将独特的人生历程注入菜式中，巧妙糅合韩、美、日元素。

　　坐在落地玻璃窗前，先尝惊喜冷盘：招牌吞拿鱼薄饼和蘑菇薄饼，大赞！薄片嫣红吞拿鱼放在酥脆超薄饼底上，入口，散发鱼鲜、酱香蛋黄酱、紫苏叶、白松露油香气，轻盈味鲜。蘑菇薄饼，奶白蘑菇片薄放酥脆超薄饼底上，umami。3款刺身：肥美拖罗、爽肉牡丹虾、油甘鱼，配独家制酱油，鲜！

　　阿拉斯加帝王蟹脚啖啖肉，放在透明大珠宝盒上桌，仪式感和味道满分；蒲烧鳗鱼寿司、海鳗天妇罗，洒上鹅肝末，配金橘蛋黄酱，小巧，脆、鳗鱼香、鹅肝诱惑、寿司饭软糯，口感多层次；48小时慢炖和牛肋肉，入口即溶，伴碟的鹌鹑蛋也成宠儿；味噌黑鳕鱼，蘸柚子清酒泡沫，清新去鱼脂之腻；泡菜炒饭，佐以脆炸蒜片和干葱，微辣醒胃。甜品：Tiramisu香浓咖啡脆片，夹意大利芝士，配茶香雪糕，淡甜，无负担；烤苹果春卷，玉桂忌廉芝士+焦糖苹果+云呢拿意式雪糕，切勿错过。

