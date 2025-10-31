Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王佩儿 - 长寿良方 | 侃侃儿谈

侃侃儿谈
侃侃儿谈
王佩儿
2025-10-31 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　这个10月，送走中秋、又迎重阳，满满的工作行程里，一定不会缺少的，是为社区长者送上关怀慰问。不久前，我就联同东区民政专员和一班关爱队的同事们走进屋苑，探访独老和双老家庭。

　　令我印象最深刻的是一位96岁的婆婆，她身板依然硬朗，而且头脑清晰，喜欢和大家有讲有笑；在工人姐姐的照顾下，生活简单但井井有条。更难得的是，她在如此高龄，还常常参与义工活动，走起路来「不输后生仔」，实在令人佩服—年龄，在她身上只是数字。

　　随着香港步入高龄社会，由此而来的挑战日益增多，我有时也不禁感慨：人的一生中，很多事情都需要用心经营，工作如是、爱情如是、生活亦如是；而到了一定年纪，如何「优雅地老去」、老得有尊严，更加如是。

　　现代科学昌明，生活条件改善，人们越来越长寿。但我觉得，「长寿」不能只满足于年龄数字的增长，而更应该是生活质量的提升。

　　我有幸遇见不少「老有所乐、活得漂亮」的成功例子，发现有些特质是共通的。譬如，从建立良好的生活习惯开始，打好健康基础；再者，一定要做自己喜欢的事！内心有所寄托、丰盈富足，才会活得积极、自信。

　　另外更重要的是，多做一些可以「共享快乐」的事！例如学煮餸，分享美食本身就是一个共同快乐的过程。又例如行山，帮到自己健康之余，亦能和身边人互动。健身固然重要，但很多时候，「健心」更重要，我们都应该用积极正向的心态，在自己的社交圈子里建立起「开心指数」，把快乐传递开去。（说到这里，我又开始期待我的下一堂书法课，争取练好挥春，过年时与大家分享！）

　　保持快乐开朗、多接触社区，都是长寿的良方。我们不妨多去发掘身边充满正能量的长者，鼓励他们「用行动影响行动」，引领更多同龄长者活出精彩人生。

　　人总有老去的一天，但甚么是「老」，全视乎自己如何定义。不是吗？

香港中华煤气有限公司
企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监
王佩儿

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
王佩儿 - 家常里的爱 | 侃侃儿谈
　　煤气公司的「煮播3.0」计划，在9月成功举办了一场特殊又有意义的明火烹饪比赛，20位患有认知障碍症的长者由他们的照顾者协助比拼家常菜，我很荣幸是评委之一。想不到，比精美菜式更「有滋味」的，是背后感人至深的故事…… 　　参赛的照顾者之一欧小姐告诉我们，「彩椒虾仁炒蛋」是爸爸生前最爱的一道家常菜，逢年过节一定会煮，「因为寓意『招财进宝』，我们六姊妹和妈妈都是他的『宝』。」 　　欧小姐最
2025-09-26 02:00 HKT
侃侃儿谈