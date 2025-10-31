王佩儿 - 长寿良方 | 侃侃儿谈

这个10月，送走中秋、又迎重阳，满满的工作行程里，一定不会缺少的，是为社区长者送上关怀慰问。不久前，我就联同东区民政专员和一班关爱队的同事们走进屋苑，探访独老和双老家庭。



令我印象最深刻的是一位96岁的婆婆，她身板依然硬朗，而且头脑清晰，喜欢和大家有讲有笑；在工人姐姐的照顾下，生活简单但井井有条。更难得的是，她在如此高龄，还常常参与义工活动，走起路来「不输后生仔」，实在令人佩服—年龄，在她身上只是数字。



随着香港步入高龄社会，由此而来的挑战日益增多，我有时也不禁感慨：人的一生中，很多事情都需要用心经营，工作如是、爱情如是、生活亦如是；而到了一定年纪，如何「优雅地老去」、老得有尊严，更加如是。



现代科学昌明，生活条件改善，人们越来越长寿。但我觉得，「长寿」不能只满足于年龄数字的增长，而更应该是生活质量的提升。



我有幸遇见不少「老有所乐、活得漂亮」的成功例子，发现有些特质是共通的。譬如，从建立良好的生活习惯开始，打好健康基础；再者，一定要做自己喜欢的事！内心有所寄托、丰盈富足，才会活得积极、自信。



另外更重要的是，多做一些可以「共享快乐」的事！例如学煮餸，分享美食本身就是一个共同快乐的过程。又例如行山，帮到自己健康之余，亦能和身边人互动。健身固然重要，但很多时候，「健心」更重要，我们都应该用积极正向的心态，在自己的社交圈子里建立起「开心指数」，把快乐传递开去。（说到这里，我又开始期待我的下一堂书法课，争取练好挥春，过年时与大家分享！）



保持快乐开朗、多接触社区，都是长寿的良方。我们不妨多去发掘身边充满正能量的长者，鼓励他们「用行动影响行动」，引领更多同龄长者活出精彩人生。



人总有老去的一天，但甚么是「老」，全视乎自己如何定义。不是吗？



香港中华煤气有限公司

企业事务及政府关系总监暨延伸业务总监

王佩儿