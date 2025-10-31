邓达智 - 油炸鬼 X 热可可 | 智智乐GO

此油炸鬼不同彼油炸鬼，乃西班牙油炸鬼Churros（肥大，盘龙鳝形状类别）。早餐时份，来一客刚出油镬，热辣辣配搭原装西班牙杰挞挞热可可同吃……啊，直是在下对西班牙最心切之一的思念。



细探西班牙人（尤其南部Andalusia）乐此不疲，每天早餐或下午茶，经历世代时光荏苒，不被摧毁不单止，受欢迎程度有增无减，更出口世界各国，被誉为除大镬饭Paella之外，最具代表性及认受性的西班牙小吃。



反观「原产地」中国（传说其一：葡萄牙人于明朝年间，从澳门带回伊比利亚半岛。其二西班牙人从殖民地菲律宾学得泉州华侨制作手法，带回西班牙），以香港为例，多年前实行取消大排档（后来又被返生），亦禁止在顾客可看到油炸过程的油镬，油炸鬼、咸煎饼、牛脷酥惨遭巨变，成为暗中制作「走鬼」行为，久而久之充满民间生气热气腾腾「油器」，变相睇见唔开胃「隔夜油炸鬼」！



内地情况同样恶劣，曾经风行一时「外销转内销」，从1949年国民党在四川、湖南等先流落香港调景岭，再定居台湾眷村等军人及家属，为谋生，以中国人过去最普遍的早餐小吃之一豆浆配油条，先在台北外围永和镇打响知名度，台商获准入内地营运，「永和豆浆」迅速冒起，一度以千间散布大江南北，绝非稀奇。



80年代中后期，首次踏足北京、南京、上海、杭州；以为香港比较优质豆浆油条店，当年以「上海舖」为主，在地上海应该五步一间十步一楼……谁知某早晨，摒弃酒店提供的西式早餐，日出时份走遍浦西从南京路到淮海路，两小时后放弃，问遍途人那里买得新鲜豆浆及油条，人人看我犹似外星人，相信此等贴近民生传统小吃，在上海及以上各大城市消失已久。90年代以后「永和豆浆」或「永和豆浆大王」出现内地，一度火红全中国。



听闻香港也出现了Churros店，但在南丫岛试过西班牙人开的小店，出售不过美化了出现坑纹的小巧类型，杰挞挞热可可亦缺；具民间底气正宗大油镬炸出来的肥大Churros才是心头好，拒吃一应美化替代品！



邓达智