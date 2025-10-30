小董 - 活得健康长寿 | 轻松养生

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　小董煲的药膳汤水，三岁的小朋友到九十岁的老人家都爱喝，皆因药材的比例恰到好处，有补益效果之余也注重味道，绝不能让那苦涩味盖过一切！用的是野生鹊鸪、黑毛猪肉、嘉美鸡等上等材料，当然选用的药材更是顶级地道，于是，这些年来，许多亲朋好友都嚷着要跟我合作开设养生汤水店或食疗餐室，小董都一一推却了，原因只有一个，我享受下厨之乐，把补益的、有营养的、好味道的都配合起来，自己先作小白鼠试验，可能要经过几十次的失败才达到最理想的结果！效果有了便公诸同好，与众分享，这才是真正的喜乐！试想想，二十二年了，我只黄金配伍了十二个汤包，可能比大学科研用更多时间！假如把这兴趣变成了一门生意的话，整个画面可能会完全不同了，故不依！也借此机会让一众老友知道小董的心意，别再苦苦相缠了！

　　节气养生是最有疗效的保健养生法，也正是小董的专长！这十多年来，被邀往世界各地演讲、教学，让不少人认识食疗保健，亲身感受有需要的人如何透过食疗把身体养好的情况，那种喜悦的心情，让我更加努力地去钻研药膳养生法。

　　还有，我爱我的家人，希望他们活得健康兼长寿。假如你跟小董一样，会肩负起照顾他们的健康，从今天开始，跟着小董去养生，我答应你们，会一直努力继续探索人类生命、生活的抗衰方法，并愿意与你们并肩同行！

　　预告大家一个喜讯，小董将会每星期一次教大家如何煲养生汤，并传授参茸海味的正确知识、产地来源及真正功效，别再听那些牛鬼蛇神的错误资讯！吃对了才能让身体好起来！留意「小董养生汤料站」脸书等社交媒体，我努力筹备中！

        南京中医药大学博士、国家级保健营养师，学贯中西的大爱医者。

小董

　　在诊所里埋头苦干,只知道在外面等的病人很多,故吵杂声也响!但多是笑声连连,对小董来说这是一种「加油打气声」,细心聆听,发现病人之间的而且确在谈论着我:「我睇咗两个月,西医话几乎无得医嘅支气管扩张已经好得一半以上了!」「我都喺睇哩个病,旧时日日都咳血,近一个多月都未有咳过一啖血。」「我眼底下长的一束汗管瘤不见了⋯⋯」小董坐在诊室里听着,会心微笑。 　　说实话,我的性格本来就是跳脱,从小到大
2025-11-05 02:00 HKT
轻松养生
　　在现今科技发达的社会,手机不离身已成为大家的习惯,「在家上课」及「在家工作」使青年人和不同年纪的学生们也要长时间对着电脑!这现象成了近年来白内障年轻化的最大凶手。 　　手机萤幕小,很多人习惯贴近萤幕看,当光线太强射向双目时便会好像煎蛋一样,令透明的蛋白变成了白色,变成白内障。 　　不要以为老人家才患有白内障,小董近日有几位三十多岁的年轻人求诊,闻诊发现他患了早发性白内障,高度近视的
2025-10-23 02:00 HKT
轻松养生