张日强 - 市区新盘乘势连环低价抢滩 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，近期推售的新盘均取得热销实况，用家及投资客陆续发挥动力，部分楼盘更频获大手投资客追捧，进一步显示连环减息的效应，发展商随即趁势加快推盘步伐，当中以市区新盘最为积极，大部分都以低市价抢攻，希望营造低价或震撼的效果，以图低价抢夺客源，并以先求量后求价，以便率先让楼盘成为新焦点，除了抢市场焦点外，亦需抢占市场各路客源。



市场气氛已见好转，尤其银行连环减息的效应下，新盘及货尾盘连番销情不俗，发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，继湾仔及启德新盘抢先开价及推售后，两盘先后都取得理想销情。此外，油塘新盘以低价出击，引领大批用家及投资者入票，连日来录逾4500票，成绩相当不俗，昨日一个位处九龙柯士甸新盘亦正式开价，平均每呎约2万，相比区内二手价低约15%，由于该盘邻近高铁站，除了用家吸纳外，料投资客者亦是主要目标。



事实上，受惠银行连环减息的效应，楼宇成交量已明显增加，自9月份以来，投资者的入市步伐有增无减，部分楼盘更是「清一色」获投资者接货，即是在大手客时段已被投资者全部购入，用家根本未能进场，反映位处优质地段的楼盘，仍然获不少投资者垂青。发展商亦看准时机，近期推售的新盘都采取低价策略，以便力吸市场用家及投资者。



张日强