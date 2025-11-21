Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 市区新盘乘势连环低价抢滩 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-21 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛向好，近期推售的新盘均取得热销实况，用家及投资客陆续发挥动力，部分楼盘更频获大手投资客追捧，进一步显示连环减息的效应，发展商随即趁势加快推盘步伐，当中以市区新盘最为积极，大部分都以低市价抢攻，希望营造低价或震撼的效果，以图低价抢夺客源，并以先求量后求价，以便率先让楼盘成为新焦点，除了抢市场焦点外，亦需抢占市场各路客源。

　　市场气氛已见好转，尤其银行连环减息的效应下，新盘及货尾盘连番销情不俗，发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，继湾仔及启德新盘抢先开价及推售后，两盘先后都取得理想销情。此外，油塘新盘以低价出击，引领大批用家及投资者入票，连日来录逾4500票，成绩相当不俗，昨日一个位处九龙柯士甸新盘亦正式开价，平均每呎约2万，相比区内二手价低约15%，由于该盘邻近高铁站，除了用家吸纳外，料投资客者亦是主要目标。

　　事实上，受惠银行连环减息的效应，楼宇成交量已明显增加，自9月份以来，投资者的入市步伐有增无减，部分楼盘更是「清一色」获投资者接货，即是在大手客时段已被投资者全部购入，用家根本未能进场，反映位处优质地段的楼盘，仍然获不少投资者垂青。发展商亦看准时机，近期推售的新盘都采取低价策略，以便力吸市场用家及投资者。

张日强

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
张日强 - 新盘连环进逼 力锁各路客源 | 楼声随笔
整体楼市气氛向好，受惠银行连环减息效应下，新盘及货尾盘销情理想，发展商亦把握近日的旺势，纷纷趁势推盘应市，当中包括启德及油塘一众新盘及货尾盘等的销情最为标青，并且取得红盘高开的热况，各盘有本身的卖点及客源，除了吸引实际用家客源外，投资者更成为发展商的力锁目标，由于近期多个新盘先后开出红盘，预期下月将有更多新盘乘势排队出击，抢吸市场各路客源。 大手投资客抢盘频现「手影」 　　新盘市场气氛急速
2025-11-24 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 楼宇买卖宗数破去年纪录有启示 | 楼声随笔
楼市气氛渐见好转，新盘及货尾盘销情持续理想，发展商亦顺势加快推盘步伐，尤其自9月份美国联储局减息后，本港银行亦随即跟随减息步伐，楼市成交量亦逐步增加，特别是投资客的大举出动，令到整体楼宇成交量显著上升，截至本月楼宇买卖录约6.8万宗，已经超越去年全年的67979宗，由于市况缓缓升温，预期全年楼宇买卖可达7.8万宗，有机会创出4年新高纪录。 　　受惠9月份本港银行跟随美国减息步伐，楼宇成交量亦
2025-11-20 02:00 HKT
楼声随笔