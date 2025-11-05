陈永陆 - 国际娱乐未来发展可期 | 陆叔讲股

国际娱乐（1009）主要透过投资控股模式运营菲律宾的综合酒店与赌场业务。公司业务分为三大板块：酒店、博彩及现场活动业务。其中，博彩运营是核心支柱，透过菲律宾博彩及娱乐公司PAGCOR营运博彩业务。公司旗下酒店New Coast Hotel Manila是一间五星级酒店，位于菲律宾马尼拉的中心地带，此区域为主要旅游胜地，我出外公干时也曾入住过，酒店设施确实不错。



菲律宾作为亚太地区新兴博彩热点，正迎来历史性机遇。根据最新数据，2025年上半年菲律宾博彩总收入（GGR）达2150亿比索，按年增长26%，全年预计介乎4500亿至4800亿比索，第4季度将成为增长主力。菲律宾在2025年上半年国际游客抵达量达784万人次，增长8%；截至8月，已突破400万外国游客门槛。全年旅游业预计贡献5.9万亿比索经济价值，第4季度及2026年的持续复苏将直接提振酒店业入住率与消费。



此外，2025年2月菲律宾成功退出金融行动特别工作组（FATF）名单，这里程碑大幅降低反洗钱合规成本，加速跨境资金流动。名单移除后，外资流入预计加速，特别利好如国际娱乐般依赖海外资本的企业。



放眼亚太大局，赌博市场预计从2024年的923.4亿美元膨胀至2033年的1852亿美元，复合年增长率（CAGR）达8.04%。 菲律宾凭借基础设施升级与投资友好政策，将成为关键受益者，与越南、南韩并列为新兴中心。事实上，国际娱乐去年财年业绩已呈现「V型」反转迹象。总收入达5.662亿港元，按年暴增146.4%，主要来自博彩营业的200%增长至5.099亿港元，这得益于2024年5月接管赌场后的运营优化与游客流量激增。毛利亦上扬106.3%至2.732亿港元，毛利率维持在48.3%。尽管公司税前亏损扩大至2.729亿港元，全年净亏损达2.821亿港元（去年为1.32亿港元），主要归因于博彩税与牌照费上涨、行政开支增加，以及赌场装修导致的租赁改善资产减值。这些「转型成本」虽短期拖累盈利，但属一次性因素。相较2023财年的盈利转亏（仅1828万港元），公司已从谷底爬升，TTM（过去12个月）每股收益（EPS）为-0.14港元，显示亏损率正趋缓。



国际娱乐正计划扩大博彩业务，将赌桌从80张增至逾110张，角子机从500台升至逾920台，预计于2026财年逐步完工。结合PAGCOR收入预测与旅游贡献，国际娱乐的博彩与酒店收入有望倍增。国际娱乐虽然面临转型阵痛，但菲律宾博彩总收入26%增长、旅游8%增幅及亚太市场复合年增长率8.04%等均属利好，可关注一下公司未来发展。



资深独立股评人

陈永陆