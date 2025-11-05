Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 国际娱乐未来发展可期 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
2025-11-05 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

国际娱乐（1009）主要透过投资控股模式运营菲律宾的综合酒店与赌场业务。公司业务分为三大板块：酒店、博彩及现场活动业务。其中，博彩运营是核心支柱，透过菲律宾博彩及娱乐公司PAGCOR营运博彩业务。公司旗下酒店New Coast Hotel Manila是一间五星级酒店，位于菲律宾马尼拉的中心地带，此区域为主要旅游胜地，我出外公干时也曾入住过，酒店设施确实不错。

　　菲律宾作为亚太地区新兴博彩热点，正迎来历史性机遇。根据最新数据，2025年上半年菲律宾博彩总收入（GGR）达2150亿比索，按年增长26%，全年预计介乎4500亿至4800亿比索，第4季度将成为增长主力。菲律宾在2025年上半年国际游客抵达量达784万人次，增长8%；截至8月，已突破400万外国游客门槛。全年旅游业预计贡献5.9万亿比索经济价值，第4季度及2026年的持续复苏将直接提振酒店业入住率与消费。

　　此外，2025年2月菲律宾成功退出金融行动特别工作组（FATF）名单，这里程碑大幅降低反洗钱合规成本，加速跨境资金流动。名单移除后，外资流入预计加速，特别利好如国际娱乐般依赖海外资本的企业。

　　放眼亚太大局，赌博市场预计从2024年的923.4亿美元膨胀至2033年的1852亿美元，复合年增长率（CAGR）达8.04%。 菲律宾凭借基础设施升级与投资友好政策，将成为关键受益者，与越南、南韩并列为新兴中心。事实上，国际娱乐去年财年业绩已呈现「V型」反转迹象。总收入达5.662亿港元，按年暴增146.4%，主要来自博彩营业的200%增长至5.099亿港元，这得益于2024年5月接管赌场后的运营优化与游客流量激增。毛利亦上扬106.3%至2.732亿港元，毛利率维持在48.3%。尽管公司税前亏损扩大至2.729亿港元，全年净亏损达2.821亿港元（去年为1.32亿港元），主要归因于博彩税与牌照费上涨、行政开支增加，以及赌场装修导致的租赁改善资产减值。这些「转型成本」虽短期拖累盈利，但属一次性因素。相较2023财年的盈利转亏（仅1828万港元），公司已从谷底爬升，TTM（过去12个月）每股收益（EPS）为-0.14港元，显示亏损率正趋缓。

　　国际娱乐正计划扩大博彩业务，将赌桌从80张增至逾110张，角子机从500台升至逾920台，预计于2026财年逐步完工。结合PAGCOR收入预测与旅游贡献，国际娱乐的博彩与酒店收入有望倍增。国际娱乐虽然面临转型阵痛，但菲律宾博彩总收入26%增长、旅游8%增幅及亚太市场复合年增长率8.04%等均属利好，可关注一下公司未来发展。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
陈永陆 - 冠君财务稳健 高息吸引 | 陆叔讲股
香港零售市道终现止跌回稳迹象，香港第3季经季节性调整的零售业总销货价值按季上升1.4%，数据或反映消费情绪与经济相关。现时近期楼市有见底迹象，冠君产业信托（2778）亦认为，写字楼需求回升。再者，近月香港IPO市场畅旺，政府今年推出多项盛事及金融峰会，体现市场积极求变及创新的精神。 　　冠君产业信托认为，本地及旅客消费模式正转变，香港在体验式消费领域具备强大竞争力，呼吁零售及旅游业界创新，以
2025-11-12 02:00 HKT
陆叔讲股
陈永陆 - 周大福基本面稳健可关注 | 陆叔讲股
周大福（1929）第2季度营运数据（2025年7月至9月）理想，零售销售价值按年增长4.1%，较首季的4至6月的下降1.9%实现了转正增长。内地直营店同店销售增长7.6%（剔除钟表业务后增长9.9%），加盟店同店销售增长8.6%。此外，受益于金价的上涨，中国香港、中国澳门及其他市场同店销售增长6.2%，其中香港增长3.2%，澳门增长17.3%。产品销售结构方面，毛利率较高的定价产品继续实现较强增长
2025-10-22 02:00 HKT
陆叔讲股