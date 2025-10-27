轮商精选 - 圆汇偏软 留意日港「10063」 | 窝轮热炒特区

新任首相高市早苗上任后，市场普遍预期其政策将偏向宽松，并有望推出新一轮经济刺激方案以应对经济增长放缓及通胀压力。根据彭博最新调查，仅10%受访经济学家预计日本央行会在周四（30日）的议息会议上加息，比例大幅低于上次调查时的36%。展望未来，市场将密切关注日本央行10月底的议息会议及新首相的经济政策细节。彭博报道指部分经济学家认为，若经济数据未见明显改善，日本央行或会继续维持现有政策。



截至上周五，每百日圆兑港元曾录6连跌，低见5.07算水平，创近两周低位。如计划部署日圆反弹，可注意日港认购证「10064」，行使价5.3，实际杠杆约12.7倍，26年4月到期。如投资者预期日圆兑港元继续贬值，可参考日港认沽证「10063」，行使价4.8，实际杠杆约11.7倍，26年6月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。



轮商精选