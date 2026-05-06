辛正儿 - 夹公仔与弹珠机「变质」 加快立法规管遏歪风 | 社论

近年本港街头巷尾，夹公仔机与弹珠机店成行成市，部分打着「消闲娱乐」旗号，却逐渐偏离单纯游戏的原意，沦为非法赌博的温床。社会上开始出现沉迷风气，更有机台变种为夹骰子、兑换现金，实质与博彩无异。我们认为，政府必须加快修订法例，将这两类机台纳入发牌规管，同时加强公众教育，从源头遏止成瘾与行为偏差问题。



不少证据显示，沉迷夹公仔机和弹珠机会对个人及家庭造成损害。这类机台充分利用「就差一点点」的心理陷阱－－夹子松紧可调、弹珠路径随机，玩家容易产生「再玩一次就中」的错觉，最终花费远超奖品价值的金钱。其随机奖励机制与老虎机原理相近，刺激大脑多巴胺分泌，形成行为成瘾。青少年若长期接触，容易养成「以小博大」的投机心态，扭曲金钱与消费观念。更有沉迷者耗尽储蓄、甚至借贷，或因囤积奖品而影响人际关系。



现行法例存在漏洞。根据2022年高等法院裁决，一般夹公仔机店舖不属「公众娱乐场所」，毋须申领相关牌照，导致监管真空。不法之徒借此将机台改装，例如以机械手夹取骰子、进行转盘抽奖，再以积分兑换现金，利用手机支付加速赌资流转。虽然弹珠机店目前仍须领取「有奖娱乐游戏牌照」，但部分店舖提供价值近万元的手机等奖品，助长投机心态。若不正视，这类灰色地带势必继续扩散，令更多市民堕入非法赌博陷阱。



我们支持政府拟议的发牌制度，并认为应尽快落实，例如管制每局收费、每份奖品价值、店舖须在当眼处张贴「沉迷成瘾」警告字句。更重要的是，必须明确禁止任何具博彩成分的变种玩法，例如夹骰子、现金兑换等。同时可参考内地经验，引入「保夹」条款，确保玩家投入指定金额后必能获得奖品。这些措施既能保障消费者权益，也能为业界提供清晰规范，避免守法经营者误堕法网。



立法规管只是第一步。政府、学校、家长及社会机构必须联手加强宣传教育，教导儿童及青少年正确认识这类游戏的成瘾风险，切勿沉迷于以侥幸获奖的博弈心理。健康的娱乐应是能随时离开、量力而为，而非被机台控制、反复追损。惟有法规与教育双管齐下，才能真正建立防火墙，防范赌博风气侵蚀下一代。



总结而言，夹公仔机与弹珠机已由单纯消遣变质为赌博陷阱，社会不能坐视不理。立法会应尽快审议修例，政府应加强执法与公众教育，而市民亦需提高警觉，避免堕入成瘾深渊。



辛正儿