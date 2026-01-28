陶杰 - 公民持枪权 | 油尖多士

美国明尼苏达州接连两宗枪杀案，死者都是美国白人公民，再度掀起持枪权的争议。



日前遭移民局（ICE）探员枪杀的男护士普雷蒂，据报当日随身携有一支手枪，但过程中从无举枪威胁探员，而是被推倒在地时，有探员发现他随身的枪枝，强行取下，由于多名探员对他拳打脚踢，普雷蒂一度奋力挣扎，现场听到似是枪枝走火的声音，随后移民局探员便连发数枪，将他杀害。



在特朗普的支持者眼里，普雷蒂携带枪枝参加示威游行，是极其卤莽甚至愚蠢的行为，须为他招致自己的悲剧命运负责。但三星期前被杀的白人妇女古德，当时并无携带武器，只是发动汽车，也被视为是挑衅行为，国土安全部还诬称其为极左恐怖分子。



美国宪法第二修正案称公民有持枪权：「管理良好的民兵是保障自由州安全之必要，人民持有及携带武器之权利不得侵犯。」由原文看，持枪权的目的显然是自我保护，尤其是「保障自由州安全」，以明尼苏达州来看，联邦政府部门的移民局入侵了州政府，与当地居民发生冲突，甚至影响其生存安全，起因却是该州庇护了大量索马里裔移民。



移民局枪杀两名美国公民的暴行，已经盖过了其行动的本来宗旨：到底有没有抓捕非法移民，尤其是影响美国国土安全的潜藏罪犯，竟已无人关注。但面对政府部门的暴行，明尼苏达州的当地居民并没有持枪反击，甚至有枪也不能自卫，则所谓「公民持枪权」的宪法，已形同一纸空文。



美国公民持枪保护家园，除暴安良之英雄事迹，只在电影里可见，现实中多的是狂热的极端分子，向无辜的人群和学生扫射。移民局的探员大多手持自动或半自动步枪，火力远超普雷蒂的手枪。去年移民局已花费970万美元购买武器，当今公民即使有持枪权，难道能抗衡如此有系统的武力？



前新闻工作者

多媒体社会评论人

陶杰