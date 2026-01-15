黄丽君 - 宏福苑灾民如何「复常」 | 中环High Tea

大埔宏福苑大火的灾后工作，如何协助灾民生活「复常」是重中之重的议题，而「复常」重要的第一步必定是每个家庭有瓦遮头，日常生活有一个落脚点，然后灾民才能重新规划生活日常。



现时灾民都住在临时居所，有政府提供的，也有亲朋戚友提供的，但「借居」安排谈不上可以令灾民认真地重新规划生活日常，因为在这里住住，在哪里住住，都有适应期。若受影响家庭能早日找到落地生根的替代居所，就可以减少未来一段时间要在这里住住，哪里住住的折腾。因此，政府提供给这些家庭考虑的长远安置方案，包括收购宏福苑业权及「楼换楼」这类快捷方案，应该是最切合减低他们未来有机会要多次搬迁的选项。



「楼换楼」的概念是政府让业主换取价格相若而不限地区的全新居屋或绿置居单位，同时业主毋须向政府缴付任何差额，政府也不会向业主补付任何金钱。「楼换楼」的方案比较简单直接，主要的问题是这样做会影响现时等着买居屋上车的非宏福苑家庭。



另一个由房屋委员会收购宏福苑业权的方案，是业主在交易后便可收取现金，并立刻自行作较大弹性的安排，包括可以在私楼市场重置物业。这个方案予业主更大弹性，但政府有需要投入公帑补贴收购的资金，同时双方也要同意呎价，这也可能会涉及讨价还价。



另两个选项是原址重建和原区重建。财政司副司长黄伟纶在昨日新一届立法会首次会议上再度解释原址重建方案的挑战，其中时间是重点，政府估算是要等十年才能入伙。这个估算有人质疑，但无论如何，要等重建的新楼落成，怎么说也需要好几年时间，受影响家庭若不想在住屋问题上折腾多几年，等重建再搬迁便不会是一个理想方案。



政府抛出不同的安置方案供受影响灾民考虑，不同家庭有不同需要，其实政府是否应有一个倾向性去游说这些家庭怎样选择？有些人可能极不认同这种做法，因为这些家庭应该要自己选择。但纵使政府不游说，不代表政府不可以把不同方案的优点和缺点都详细列出来，让灾民可以有多些资讯参考做决定。



受影响家庭有接近2000户，每一户的家庭所需和背景可能都会影响他们的抉择。坚持要原址重建的家庭相信有很多情感因素和考虑。希望能够在大埔原区重建的家庭可能也有情感因素，也有学童上学校网的问题，有要照顾住在附近家庭成员的考虑，受雇的成年人也许有上班交通时间、交通费等问题，这些问题若成为他们不选择售出业权予房委会或选「楼换楼」的方案相对快捷，政府是否还可以考虑如何在学童教育、家庭照顾等方面也提供一些相应援助，作为安置方案的一些额外支援安排，促成他们选择快捷方案？负责联系各家庭的社工有没有进一步了解每一个家庭方方面面的需要，为他们提供更到位的协助，让这些家庭可以早日找到长久居所，安顿下来，然后真真正正地规划生活如何复常？



没有人喜欢到处住住、没有安身地方这种生活体验，要灾民等三、五、七、以至十年去等一个最后安置的地方，等同每天令灾民继续记起在火灾中的悲惨经历。其实政府鼓励灾民尽量选择「楼换楼」或出售业权买私楼，都是减低伤害的选项，都能符合顾及情、理、法的要求。宏福苑大火的善后工作一大堆，大胆推进鼓励灾民选快捷方案也许是解决问题的上策。



黄丽君