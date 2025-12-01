Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周显 - 电诈客户钱最好揾 | 政政经经

周显
7小時前
时评 专栏
据传媒引述Meta内部文件指，Facebook母公司Meta去年约10%收入，即约160亿美元，来自诈骗和违禁商品广告，其中仅诈骗广告就贡献约70亿美元（约544亿港元），而Meta98%收入是来自广告。

　　这些被称为「高风险」广告，当系统95%以上确定广告为诈骗时才会禁止。对于可疑但未达95%门槛的广告，Meta会收取更高广告费作为「惩罚」，换言之，Facebook在这些诈骗广告中获得的利润远远高于10%。

Meta诈骗广告获利丰

　　笔者当然也是诈骗广告的受害者，不时有读者问是不是我。不过，如果连政协副主席梁振英也是受害者，那么我也算不上甚么。

　　我相信，Meta的主要诈骗客户对象，不会是美国人，否则它会被美国政府「冚档」，反正骗了其他国家人民的钱，益了美国的GDP收入，关人鬼事。

　　笔者有一个朋友搞数据中心，生意很不错，差点在香港上市。那为甚么它上不了市呢？皆因其最赚钱、最唔讲价的客户，都是来自缅甸之类的电诈公司，咁梗系过唔到关啦！

周显

