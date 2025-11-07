辛正儿 - 港沪携手启航 力挺内企出海 | 社论

特首李家超在上海「香港：内地企业出海首选平台」推介大会上说，内地企业出海需要大量资金和专业服务支持，也需要一个国际化的商业平台，让产品及技术与国际接轨。这项判断精准切中了内地企业拓展国际市场的逼切需求。香港在「一国两制」下拥内联外通之优势，正使其成为内地企业出海不可或缺的伙伴。



中国对外投资持续成长，它们的出海步伐的加速，其中对东盟投资成长接近四成，对共建「一带一路」国家投资成长超过两成。内地企业「出海」发展，特别是在全球南方布局供应链和产业链，既是大势所趋，也是企业壮大发展的必然选择。



随着国家从高速成长转向高品质发展，内地企业不再局限于传统产品的输出，而是转向高阶和全面的品牌塑造与生态建构。但出海过程中面临几个痛点：跨国资金管理、汇率风险管理等遇到困难。同时对海外法律法规和合规要求存在认知差距，市场文化差异较大，难以取得国际人才。



香港拥有完全自由兑换的货币体系、严谨的金融监理制度，以及多元化的金融产品，能有效协助企业解决跨国资金管理等核心需求。加上香港实行与国际商业社会完全接轨的普通法体系，拥强而有力的智慧财产权保护。香港亦汇集全球顶尖专业服务机构及专业人才，会计标准与国际财务报告标准完全一致。律师、会计师、顾问等专业人士具备多语言能力及国际网络，能在企业海外并购、税务安排、风险管理等领域为「出海」企业提供全方位支援。



为更好服务内地企业出海，特首在今年《施政报告》中提出设立一站式平台「内地企业出海专班」。该专班于2025年10月正式启动，透过设在政府治理架构的高层，以宏观视野、畅顺沟通、快速行动，统合资源、打通障碍，让支持企业出海的工作更有力度、更及时。专班也整合了香港遍布全球的网络，包括投资推广署、贸发局、驻海外经济贸易办事处等。



香港商界已行动起来，成为内地企业出海的重要助力，不同的专业人士都熟识不同海外市场，能为企业提供多元支援服务，包括税务、法律、融资、检测及验证、ESG、智慧财产权保障等多面向，他们协助内地企业出海，亦成就新的业务领域拓展，达到互相成就的局面。



上海浦东海纳百川的开放精神，与香港狮子山下的奋斗动力，正透过「香港通道」紧密相连。内地企业与香港专业服务力量的结合，将形成一股不可阻挡的经济合力，推动更多中国品牌在世界舞台上绽放异彩。



辛正儿