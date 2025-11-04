辛正儿 - 香港迈向全球财富管理中心新高地 | 社论

亚投行宣布计划在香港设立办事处，这不仅是对香港「一国两制」下内联外通独特优势的肯定，更是香港财富管理能力获国际认可的明证。



亚投行作为多边发展银行，其宗旨是透过在基础设施和其他生产性领域的投资，促进经济永续发展。香港吸引这重要国际金融机构落户，绝非偶然。身为亚投行成员，香港一直致力于协助亚投行充分利用香港蓬勃的资本市场、世界级的专业服务和多元化的金融产品。



亚投行正是看中香港作为国际金融中心的综合实力与独特角色。从传统的「国际资本进入内地的门户」，香港已升级为「内地资本走向全球的枢纽」，完成了从单向通道到双向枢纽的战略转型。



与此同时，瑞士作为传统的全球财富管理中心，近年其光环逐渐褪色。瑞银行政总裁Sergio Ermotti曾警告，瑞士政府切勿对瑞信倒闭作出过度反应与监管，否则瑞士作为世界财富管理中心的地位将被取代。而波士顿咨询公司（BCG）发布的《2025年全球财富报告》显示，2024年香港管理的跨境财富规模成长2310亿美元，年增幅9.6%，两项数据均超越瑞士。报告进一步预计，2029年，香港跨境财富市场总规模将达3.6万亿美元，将超越瑞士成为全球第一大跨国财富管理中心。



瑞士的失误在于其传统的中立国地位受到挑战。在地缘政治紧张局势加剧的背景下，更多客户，尤其是超高净值客户，正在寻求跨越多个财富管理中心和地理的多样性和稳定性。同一时间，港府与金融监管机构推出一系列政策措施，进一步巩固了香港财富管理枢纽的地位，例如资本投资者入境计划、针对私募基金、附带权益及单一家族办公室推出的税务优惠，正吸引全球资金进驻香港。



随着地缘政治紧张局势持续，国际投资者积极寻求多元化的投资策略以分散风险，尤其是中国资产和人民币资产，其配置占比正逐渐提高。近年资金流向充分说明了这一点，一再证明香港财富管理业务如今已成为全球金融市场不可或缺的一环。



从瑞士的教训到香港的经验，国际财富管理中心的版图正在重塑。香港不再只是国际资本进入内地的门户，更晋升为内地与全球资本双向流动的枢纽，站在这一历史节点，香港成为全球最大财富管理中心已不是「是否」的问题，而是「何时」的问题。



辛正儿