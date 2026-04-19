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奇案解密︱ 悍匪周向阳绑架抢劫67宗杀22人 边境遇围剿中六枪命丧中越界河

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-04-19 HKT
发布时间：07:30 2026-04-19 HKT

香港犯下多宗世纪绑架案的张子强，竟然影向河南出现一个丧心病狂的武装绑架集团。河南第一悍匪周向阳，据说视张子强为偶像，组织多名犯罪分子，在越南、缅甸购置步枪、手榴弹等重火力，疯狂犯下67宗抢劫、绑票、杀人罪，杀害22人，四次与警方交火。

贩卖手枪手榴弹仅判缓刑

河南省周口店的周向阳，被公安击毙时34岁。他1995年因贩卖手枪、手榴弹和军用子弹在河南漯河车站被捕，被判囚3年缓刑4年。

缓刑期间，周向阳仍继续犯案，联同10多名犯罪分子，在河南、云南5省犯下抢劫、杀人、绑架、贩卖枪械等罪案15宗，遭公安部列为督捕重大案犯。

模仿张子强绑架「富人」

1998年，张子强落网，刺激起一向视张为偶像的周向阳模仿，专向富户落手绑架勒索。

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此后，周向阳的犯罪组织不断犯下逾10宗绑架，前后取得数十万元赎款。

2000年12月15日，周向阳绑架周口市西华县一名徐老板的儿子，索要50万肉金。到交付赎款时，周向阳等拒向埋伏的民警投降，反而以冲锋枪、手枪开火。

不知匪徒具有重火力的民警，被打个措手不及，只能在周向阳嘲笑下，眼白白看著他们逃去。

在河南警方全力搜捕下，周向阳等逃到江苏徐州，周向阳又在当地绑架了1名9岁男童，勒索30万，周后来怀疑对方父母已报警，于是将男童撕票，再用沿途杀害司机抢车方法，不断流窜作案。

当发现自己未被警方追踪到后，周向阳与同伙，在2002年1月9日于安徽亳州绑架2名女童，双方协商后拿出15万赎金。

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之后，周向阳一路逃向云南，打算再补给武器，但同伴却在途中接连落网，并泄漏周向阳的行踪。2002年1月30日，云南河口县2民警，在大街上遇到周向阳，盘问时周驾电单车逃走。

周向阳被警方追至槟榔寨，双方爆发激烈枪战，周腿部中一枪，逃入橡胶林。警方大规模搜山仍未能将其捉获。

周向阳遭警方动员圊捕下被射杀于中越众河。示意图
周向阳遭警方动员圊捕下被射杀于中越众河。示意图
周向阳的武装犯罪集团犯下多宗绑架勒索案。
周向阳的武装犯罪集团犯下多宗绑架勒索案。
周向阳遭警方动员圊捕下被射杀。示意图
周向阳遭警方动员圊捕下被射杀。示意图
香港贼王张子强是周向阳偶像。
香港贼王张子强是周向阳偶像。

中越边境河上遭击毙

至2月1日，山腰车站有员工举报，指早上发现可疑人物，一拐一拐沿铁路往蚂蝗堡车站方向走去。警方调查后确认疑人即是周向阳，立即动员追截。

同日10时35分，搜捕组在铁道线上发现周向阳，警匪再度驳火，周逃到南溪河边，爬上一个竹筏，企图逃逃到对岸越南，但被民警密集火力击中，死于南溪河中。

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事后警方捞起周向阳尸体，发现他被击出6个弹洞，身上搜出30多发子弹、1枚手榴弹及现金约1万，拒捕时使用的手枪也从河里打捞上来。

警方调查指，周向阳及其同伙，自1996年以来，在云南购买56式步枪1支、54式手枪5支、自制枪7支、手榴弹7枚等军火作案，前后在河南、安徽、山东、江苏、河北等地，持枪抢劫、杀人、绑架，作案67宗，杀害最少22人，不法所得逾200万。

 

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