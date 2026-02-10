Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全国多地拍马屁装置走红 广州有「马屁股」1小时被拍扁

奇闻趣事
更新时间：22:19 2026-02-10 HKT
发布时间：22:19 2026-02-10 HKT

马年将临，内地多地的商场纷纷推出不同设计的拍马屁互动装置，吸引大量民众拍马屁股打卡，图个好意头，广州越秀区有商场的拍马屁装置，更因游人太多又出手过重，1小时便被拍扁和满布掌印。

马屁股满布游客掌印

综合内媒及社群平台，多地商场、景区为营造农历新年的节庆气氛，设置了马年主题的装饰，其中拍马屁意念的互动装置最受欢迎。

相关新闻：《Ong Kaw Kaw》︱大马洗脑贺年神曲热爆 网民：广东人先听出精髓︱有片

拍马屁装置多以立体设计，毛绒包裹下是充气气囊，部份还设有按钮供抽奖用。除了小孩外，许多成人也加入拍马屁行列，影相打卡兼希望讨个彩头，在马年行好运。

据广州日报报道，广州市越秀区北京路天河城南门外的拍马屁装置，由于太受欢迎，圆润饱满的马屁股，满是大小深浅不一的手掌印。

相关新闻：山西马年雕塑被指藏粗口密码被急拆 「倒立」马生产商：好多人想买走

广州市民陈小姐更示，她在2月3日路过商场时，看到拍马屁装置仍然十分坚挺，但1小时后回来，已被游客拍至漏气塌陷，屁股被拍扁。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
10小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
10小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
14小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
7小时前
搭港铁讲粗口被罚$5000？港女高调晒告票 被追问粗口内容「咁回应」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
北上深圳办年货！免费年宵巴士线开通 直达6大花市 罗湖/莲塘/福田口岸
旅游
9小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
12小时前
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
「影坛女汉子」惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光
影视圈
6小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
9小时前