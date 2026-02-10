全国多地拍马屁装置走红 广州有「马屁股」1小时被拍扁

马年将临，内地多地的商场纷纷推出不同设计的拍马屁互动装置，吸引大量民众拍马屁股打卡，图个好意头，广州越秀区有商场的拍马屁装置，更因游人太多又出手过重，1小时便被拍扁和满布掌印。

马屁股满布游客掌印

综合内媒及社群平台，多地商场、景区为营造农历新年的节庆气氛，设置了马年主题的装饰，其中拍马屁意念的互动装置最受欢迎。

相关新闻：《Ong Kaw Kaw》︱大马洗脑贺年神曲热爆 网民：广东人先听出精髓︱有片

拍马屁装置多以立体设计，毛绒包裹下是充气气囊，部份还设有按钮供抽奖用。除了小孩外，许多成人也加入拍马屁行列，影相打卡兼希望讨个彩头，在马年行好运。

据广州日报报道，广州市越秀区北京路天河城南门外的拍马屁装置，由于太受欢迎，圆润饱满的马屁股，满是大小深浅不一的手掌印。



相关新闻：山西马年雕塑被指藏粗口密码被急拆 「倒立」马生产商：好多人想买走

广州市民陈小姐更示，她在2月3日路过商场时，看到拍马屁装置仍然十分坚挺，但1小时后回来，已被游客拍至漏气塌陷，屁股被拍扁。