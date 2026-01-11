奇案解密︱广州美女博士生赵诗哲校内遭奸杀 25岁冷血男图烧尸灭证

2006年4月6日晚上10时许，广州中医药大学办公楼四楼教研室飘出刺鼻浓烟。保安扑灭余烬后发现，28岁的女博士赵诗哲全身赤裸俯卧在会议桌上，手腕缠著烧焦的鞋带，颈部有致命掐痕，教研室散落的书籍和避孕套。她怀疑被校外匪徒闯入劫杀强奸，死后被焚尸灭迹，惟火势未及凶徒预期，天网恢恢终被执行死刑。

行劫期间色心大起

《广州日报》报道，赵诗哲出生于山西普通家庭，以优异成绩考入广州中医药大学，师从名医陈纪藩攻读博士。案发当天，她如往常般在医院风湿科工作至傍晚，随后独自返回教研室准备论文。

在广州中医药大学饮酒、踢波的25岁男子熊进，没有固定工作与收入，并且于不久前遗失手机。当晚熊进计划进入大学教学楼盗窃，并潜入第一教学楼4楼金匮教研室中。当时赵诗哲独自一人在教研室中，熊进假借询问电话号码为由盗取赵诗哲手袋中的手机，但被发现，熊进拳击赵诗哲头部，并掐住颈部使其昏迷。熊进随即搜查她的手袋，更起了色心，遂用鞋带捆绑赵的双手，用电话线勒其颈部，强奸了她。

火势未达预期未能毁证

熊进发泄兽欲后便从教研室中找出大量打印用的A4纸，然后把全身赤裸的赵诗哲放在桌子上同时点燃A4纸，但期间熊进再次发现赵诗哲有苏醒的迹象，随即拿起铁锤猛击其头部，在确认死亡后离开现场。

学校保安赶往扑火时，破门发现赵诗哲全身赤裸趴在书桌上一动不动。赵诗哲当时背部被火烧过，其嘴角还有鲜血流出，桌上有书本、纸张在燃烧。虽然现场并没有发现任何赵诗哲的衣物及随身物品，但是现场遗留一把铁锤。另外死者颈上留有勒痕，并现场遗留一个避孕套，因此排除自杀。 后经鉴定，赵诗哲是被他人捂口、扼颈导致机械性窒息死亡，死后焚尸。

作案后，熊进携带抢得的手机1部、MP3播放器、钱包内人民币现金260多元以及银行卡一张、黄金观音链坠1个等逃离现场。熊进当晚曾用赵诗哲的手机打到银行，询问银行卡上的储蓄余额，并于次日到银行用赵诗哲的身份证取钱，但都没有成功，而且取款时被拍下左手腕部胎记，成为警方日后破案关键。

2006年4月12日下午3时30分左右，熊进在广州市白云区同和某住宅被捕。同年12月15日，广州市中级人民法院审理此案后认为：熊进犯抢劫罪，判处死刑；犯强奸罪，判处有期徒刑4年。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2008年2月28日，广东省高级人民法院二审裁定：驳回上诉，维持原判。同年10月10日，熊进被执行死刑。