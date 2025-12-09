酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒

重庆有男子带著母亲和儿子，入住酒店逾4个月，至今积欠房租5000元（人民币‧下同），即使酒店老板愿意一笔勾销欠款，再倒贴500元，但房客仍赖死不走，理由是酒店接近法院，方便他上庭。

接近法院拒绝搬离

极目新闻报道，重庆蔚蓝拾光酒店工作人员7日反映，住客吴先生，7月与其母亲、10岁儿子入住酒店，房费每天140元，但不久后开始断断续续欠交，到后期更完全不再支付，即使催问也不获理会。

相关新闻：老赖嫁女︱浙江商人豪摆252围要有东星斑帝王蟹 事后嫌贵拒找¥52万

酒店方面指，吴先生至今积欠近5000元房费，多次沟通想让他们一家退房离开，但吴先生一直拒绝。甚至老板娘韩女士，直接找吴先生商量，表示不要欠款外，还愿意另外付500元搬迁费，希望对方尽快离开，但吴先生态度强硬拒绝。

据重庆电视台天天630报道，吴先生表示他并不是不给钱，而是有案件需要前往法院处理，有十几万元欠款未能收回，「手上的钱没有到位」。他还说，自己之所以选择这家酒店，是因为距离法院较近，扬言「我和她（酒店老板）是经济纠纷，最好的途径是法院，我要求她去法院起诉。」



相关新闻：仅高中学历？︱江苏科大被炒教授 入职前遭多家法院列「老赖」

酒店工作人员表示，老板人很好，此前还曾给吴先生的孩子送牛奶，但如今他们非常无奈，目前老板已提起诉讼。

北京策略（南京）律师事务所朱雪律师表示，吴先生入住酒店，即与酒店形成合同关系，按时支付住宿费用是其义务，他拖欠费用已经构成根本违约，酒店有权要求其搬离房屋。

另外，根据《民法典》第二百三十六条规定，妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。酒店方作为房屋合法占有人，有权要求其返还房屋，也就是搬离酒店。如男子仍坚持不搬离，可通过诉讼维护自己的合法权益。