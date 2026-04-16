印度男高雄街头猎艳 随伪娘回家「迎男而上」逞兽欲

台湾发生一宗涉及印度人的骇人听闻性侵案。高雄有女妆男子清晨回家，惹来一名印度男子尾随入屋，即使揭露事主是男儿身，但在「来都来了」驱使下，仍迫对方为自己口交。警方拘捕疑犯后，早前法院判被告监禁8年6个月。

台媒《自由时报》据法院判决报道，指在台工作的印度籍男被告，去年1月12日清晨5点许，在高雄前金区，尾随一名身形姣好的长发「女子」回对方住处，之后讹称找朋友赚门入屋，实施性侵。



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印度被告在控制「女子」的过程中，发现事主其实是男子身后，仍然强抓伪娘头发并指著自己下体喝令事主为他口交。

男被告之后仍未收手，在明知对方是伪娘下，追入受害人房间，疯咬对方肩膀、胸部，大力狠捏其下体，并企图从后实施肛交，在受害人拼死反抗下，成功取到手机报警，且惊动到室友出来迎救，被告始慌忙穿起衣服逃走，但遗下2个保险套。

警方事后成功追缉被告，案件在高雄地方法院审理时，被告辩称「酒醉断片、不复记忆」。但法官勘验监视器发现，阿三在电梯里还会对镜子整理头发，神智清楚，因此不采信他的说词，并认为他为满足私欲，竟尾随入室摧残被害人，造成苦主全身伤痕累累、心理受创严重，且至今未达成和解，犯后态度极差，依侵入住宅强制性交罪重判8年6月徒刑，并在执行完毕后驱逐出境，可上诉。