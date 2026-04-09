郑丽文转抵北京 预料明天晤习近平

国民党主席郑丽文一行今晨（9 日）参访上海洋山港，参访完毕后发表谈话，感慨黄浦江畔今昔巨变，并郑重呼吁「和平是有力量的，是最有力量的」。她以生动比喻点明期盼，「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹；在海里游的应该是鱼，不是军舰」，盼两岸携手创造区域稳定。郑丽文一行今午已转抵北京。

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郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时

中时新闻网报道，郑丽文透露，今次抵沪下榻的瑞金宾馆，曾是蒋中正与夫人宋美龄举办订婚宴之地，亦是毛泽东主席曾穿军大衣下榻一晚的场所。夜游黄浦江时，她回想起多段历史：1842年鸦片战争时英国从此处攻入，1937年淞沪会战中国军浴血抗敌3个月，1949年更有许多人从这个港口生离死别，最后回望故土。

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面对当前世界动荡、战火难平的局势，郑丽文表示，历史给两岸一扇宝贵的窗口，希望双方能携手合作，担负起创造区域和平、维持稳定的责任，「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹；在海里游的应该是鱼，不是军舰」「如果可能的话，我带给所有台湾亲朋好友的礼物就是『和平』」。

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讲话中，郑丽文引用鲁迅名言：「其实世上本来没有路，走的人多了，也便成了路」，并呼吁：「现在就让我们一起开始走这条路，走这条和平之路吧。」

她进一步提及此行所见所感，称不仅看到众多勇敢的台湾年轻人在上海奋斗，参访美团等企业后，亦亲身见识到内地最新的互联网经济、低空经济及AI应用。她透露，与前内政部长李鸿源教授讨论时发现，台湾服务业与传统制造业正面临瓶颈，如何结合AI转型升级是未来重要机会。