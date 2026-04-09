Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑丽文参访上海洋山港：在天空飞的应该是鸟 不是导弹

两岸热话
更新时间：14:55 2026-04-09 HKT
发布时间：14:55 2026-04-09 HKT

国民党主席郑丽文一行今晨（9 日）参访上海洋山港，参访完毕后发表谈话，感慨黄浦江畔今昔巨变，并郑重呼吁「和平是有力量的，是最有力量的」。她以生动比喻点明期盼，「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹；在海里游的应该是鱼，不是军舰」，盼两岸携手创造区域稳定。

相关新闻：郑丽文访陆︱会陈吉宁后由宋涛陪同夜游黄浦江 访美团总部体验无人机送奶茶

郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时
郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时

 

中时新闻网报道，郑丽文透露，今次抵沪下榻的瑞金宾馆，曾是蒋中正与夫人宋美龄举办订婚宴之地，亦是毛泽东主席曾穿军大衣下榻一晚的场所。夜游黄浦江时，她回想起多段历史：1842年鸦片战争时英国从此处攻入，1937年淞沪会战中国军浴血抗敌3个月，1949年更有许多人从这个港口生离死别，最后回望故土。

相关新闻：郑丽文访陆︱中山陵致词数度哽咽 「希望为所有人种下和平种子」

面对当前世界动荡、战火难平的局势，郑丽文表示，历史给两岸一扇宝贵的窗口，希望双方能携手合作，担负起创造区域和平、维持稳定的责任，「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹；在海里游的应该是鱼，不是军舰」「如果可能的话，我带给所有台湾亲朋好友的礼物就是『和平』」。

国民党主席郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时
国民党主席郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时

相关新闻：郑丽文访陆︱拜谒中山陵后会见江苏省委书记 与宋涛南京晚宴菜单曝光

讲话中，郑丽文引用鲁迅名言：「其实世上本来没有路，走的人多了，也便成了路」，并呼吁：「现在就让我们一起开始走这条路，走这条和平之路吧。」

她进一步提及此行所见所感，称不仅看到众多勇敢的台湾年轻人在上海奋斗，参访美团等企业后，亦亲身见识到内地最新的互联网经济、低空经济及AI应用。她透露，与前内政部长李鸿源教授讨论时发现，台湾服务业与传统制造业正面临瓶颈，如何结合AI转型升级是未来重要机会。

郑丽文的上海洋山港之行由中共中央台办宣传局长陈斌华、上海市委常委暨统战部长陈通等人陪同。今日稍晚她将转往北京，明日有望与中共中央总书记习近平会晤。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
19小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
7小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
5小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
8小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
7小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
10小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
10小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
18小时前
其中一宗困䢂报告发生在北角海关总部大楼。杨伟亨摄
00:44
港灯与中电联网线路故障 港岛区5分钟内35宗困䢂报告
突发
6小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
20小时前