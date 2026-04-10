郑丽文今晤习近平 台媒爆见面流程：闭门会议或持续一小时

国民党主席郑丽文昨日从上海转抵北京，今日将会晤中共中央总书记习近平，是10年来国共最高层会面。郑丽文在京行程紧凑，将参访故宫、中关村、小米汽车等。昨晨，她到访上海洋山港，感慨黄浦江畔今昔巨变，呼吁「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹」，盼两岸携手创造和平。她与上海台商午宴时，直言「知道大家委屈」，誓言国民党2028年在台湾重返执政时将终结此种困境，获得一片掌声。



台湾TVBS新闻网报道，郑丽文将于今日（10日）上午11时在北京人民大会堂与习近平会晤。二人会面开始后将互相致意、握手寒暄，接著进入会谈场地进行致词。两人将各自发表谈话，过程约10分钟。之后将进入闭门会议环节，过程或持续一小时。

今日下午2时，郑丽文将率国民党党务主管举行记者会，对外说明会谈过程，并接受传媒访问。

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郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时

昨日傍晚郑丽文一行搭机抵达北京，预计今日将会晤习近平。中时新闻网等台媒报道，根据相关流程，习近平将在人民大会堂会见郑丽文，双方握手致意并简单致辞后，将进行闭门会议，随后国民党将举行记者会。

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「习郑会」后，郑丽文当晚将前往国家大剧院，观赏柴可夫斯基乐曲演出，明日将参观故宫、孙中山衣冠冢及中关村，周日上午参访小米汽车，随后返台。

参观国产飞机设计研究院

昨日上午，郑丽文在中共中央台办宣传局长陈斌华、上海市委常委暨统战部长陈通等人陪同下，参观上海洋山港。她发表讲话时，盛赞上海现今的繁华，并追忆这座城市曾饱经的战火：1842年鸦片战争时英国从此处攻入，1937年淞沪会战中国军浴血抗敌3个月，1949年更有许多人从这个港口生离死别，最后回望故土。

国民党主席郑丽文今天上午参访上海洋山港，对于港口无人化自动设备非常感兴趣，不断发问。 中时

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郑丽文就此强调，和平是有最有力量的，只要给和平足够时间，一切都有可能，呼吁两岸携手合作，创造区域和平，「在天空飞的应该是鸟，不是飞弹；在海里游的应该是鱼，不是军舰」「如果可能的话，我带给所有台湾亲朋好友的礼物就是『和平』」。

郑丽文亦到访中国商飞上海飞机设计研究院，先后登上C909、C919、C929国产飞机展示样机的机舱内部，亲身感受大陆制造业发展实力。

与台商午宴：知道大家委屈

昨午，郑丽文到上海东郊宾馆与约300名台商共进午宴。她致辞时称，两岸敌对状态必须结束，应推动两岸青年多交流、产业深对接，并吁台商要对国民党有信心。她直言：「过去这些年我知道大家委屈了，但是这个委屈，国民党相信在2028年（在台湾）重返执政的时候，就会让你们全部结束，迎来一个全新的时代」，话音刚落便获得与会台商热烈叫好及掌声。

大陆全国台企联会会长李政宏表示，台商对于郑丽文坚持「九二共识」，反对「台独」的立场非常赞赏。有近10年没有国民党现任主席来参访，希望两岸能够多交流交往，特别是2016年民进党执政后有意识地推动「抗中」与意识形态，导致两岸交流受到阻碍，但是两岸经贸依存高，只有两岸和平与交流才能让台商更好。



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