台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉

台北27岁男子张文上周五在闹市多处纵火、投掷烟雾弹，并走入商场随机斩人，造成4死11伤。今天（23日）下午1时许，检方将对张文遗体进行解剖厘清死因，稍早张文父母抵达殡仪馆，其中张母压低帽子遮挡，2人并未多言，快步进入。验尸完毕后，张文父母在解剖室前向媒体镜头下跪，对社会大众及受害人与家属致歉。

张文父母下跪道歉

据中时新闻网，张文父母在配合完成司法解剖程序后，面对媒体镜头表示，对张文犯下的滔天大祸，对社会造成的损害，以及对受害者造成无法弥补的伤害，「对不起！」两夫妻下跪道歉，强调全力配合检警的调查。

两人戴帽子及口罩，声音颤抖，简短致歉发表声明并下跪后，已搭车离去。整个解剖过程耗时约2小时，详细死因将待法医鉴验报告出炉后做分析判断，全案持续由检警侦办中。

母亲资助疑全购武装

警方调查，张文家境不错，父亲是新竹科学园工程师退休，母亲则是任职于传统产业担任会计，哥哥也在高雄担任工程师，父母退休后则是做股票、外汇投资。

进一步追查张文金流，发现幕后资助的人竟然是张文的母亲。尽管张母表示无法与儿子取得联系，但从2023年到2025年共提供82万元新台币（约20万港元）资助。

台北市长蒋万安今天要求警察局尽快查出犯案动机，「掘地三尺都要找出来」。

台中市警察局为确保元旦跨年晚会等活动安全，采取三层维安架构，预计出动约600名警力、去年增加约140名，投入疏导交通与安全维护。

案件震惊全台。因「逃兵役」被通缉的张文，犯案后在诚品商场顶楼坠下身亡，但相关案情仍有诸多疑点。台北地检署今日将安排解剖张文的遗体，确认其死因，并抽血鉴定是否有毒药物反应。