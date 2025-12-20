台北随机伤人案｜法医分析：张文刀刀致命「手法专业」 堕楼非畏罪

27岁的张文在昨（19日）针对北捷台北车站与中山商圈展开大规模恐攻，连同本人在内，一共造成4死11伤。张文躲进诚品西南店后遭警方围捕，坠楼身亡。对此法医高大成分析，张文不仅刀刀瞄准人体要害，手法专业，且从前后行为模式来看，明显是想要逃亡，堕楼极为可能只是意外。

高大成指出，张文攻击手法并非一般的胡乱挥砍，第一名死者遭精准穿刺身亡，之后他转往中山商圈手持长刀随机攻击，锁定的都是人体的颈部与胸腔等要害部位，可在短时间内造成大失血，失去反抗能力，具备一定军事训练基础，刻意选在繁忙时段作案，致人于死的意图明显，且执行力极强，绝非受精神疾病或宗教诱因影响。

至于张文堕楼到底是畏罪还是意外？高大成表示，一般意图跳楼逃亡，会以脚部著地减轻冲击，若是轻生则为头部或正面重摔。综合其事前准备，并搭配烟雾弹制造混乱，都显示张文是预谋犯案，且已制定好镇密的逃跑计划，可能是面临到预料外的警力包围，才会发生失误。

高大成说，张文有极高可能性是模仿2014年郑捷犯下的北捷随机杀人案，但有进行「修正」，改良了其犯案手法。他说，张文选择在北车通道与中山站外犯案，与郑捷在封闭车厢内作案自断后路的模式不同，就是为了可以在行凶后逃跑。高大成直言，目前最重要的是找到张文行凶的动机，这种孤狼式犯罪是未来公共安全的重要课题。

今日台警也证实，张文多次搜寻郑捷当年新闻，对郑捷有近于崇拜的倾向，且两人遭父母严格管教、人际关系孤僻，遭军方或军校汰除的背景与遭遇都极度相似，研判是模仿犯可能性极高。

