台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」

台湾27岁男子张文19日在北捷台北车站及中山商圈丢掷汽油弹、烟雾弹，并持长刀进行随机攻击，犯案后从百货公司高处堕楼身亡，事件共造成3名民众死亡，其中一名在中山站外停等红灯的37岁萧姓男铁骑士，无辜遭张嫌割喉，经送医仍不治。今（20）日凌晨，萧男的家属情绪溃堤，在警局外悲痛怒吼「张文杀了我弟弟！」画面令人不舍。

警方调查，张文在台北车站犯案后，于19日晚5时39分许躲进南京西路一间旅馆休息，顺便补充弹药。晚间6时37分许，张文再度现身捷运中山站出口前南京西路，并在马路上丢掷烟雾弹，随后朝百货公司逃窜，沿路持长刀朝路人与铁骑士逼近乱砍。

当时，37岁萧姓男骑士仅是在路口停等红灯，未料遭张文锁定，惨遭割喉，鲜血瞬间染红白色上衣，随后连人带车倒地。救护人员紧急将其送往马偕医院抢救仍回天乏术。

社媒平台Threads流出多段影片，其中一段画面显示，张文站在斑马线中央，不断朝四周抛掷烟雾弹，民众惊慌四散奔逃。随后，他拿起长刀冲向正在等红灯的整排铁骑士，靠近其中一人后突然刺击，骑士中刀后摀著身体驶离现场，据多名目击者指出，受伤骑士外套被大量血迹染红，画面怵目惊心。

据联合新闻网，萧男是物业保安员，当时骑车正要去上班，仅因在斑马线上停等时，跟张文「对到眼」，惨遭割喉致命。

萧男家属接获噩耗后相当崩溃，在派出所制作笔录走出时，面对媒体镜头泪流满面，并愤怒大吼「张文杀了我弟弟！」场景令人鼻酸。