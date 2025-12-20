Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北随机伤人案｜张文凶刀疑为史泰龙《轰天猛将2》复制品　专家教自救保命法

更新时间：16:39 2025-12-20 HKT
台北市昨（19）日发生随机杀人事件，27岁疑犯张文在北捷、中山商圈掷多枚烟雾弹后随机斩人，最后堕楼身亡。刀具专家分析，张文使用的凶刀应该是史泰龙主演的电影《轰天猛将2》的复刻品，目测刀刃长约10英吋。

遇持刀者如何保命？

获美国刀匠协会「熟练刀匠（J.S.）」认证的锻刀师「柴犬」昨天（19日）在Facebook专页发文表示，民众面对持刀者时，保持距离是唯一安全的方式，并建议与行凶者距离达10米、约两汽车距离时再尝试大喊示警，若距离过近反而可能激怒歹徒，让自己成为被攻击的对象。

相关新闻：台北随机伤人案｜1受害人为HIV感染者 诚品店伤者陷爱滋危机

「柴犬」分析，根据现场影片目测，疑凶所持刀具刀刃长约10英吋（约25厘米），看起来像是《轰天猛将2》中的Toothpick Knife复刻品，不过并不能百分百确定。柴犬也指出，面对持刀者，唯一安全的方法只有保持距离，以人数优势搭配更长的兵器像是「刺股」控制歹徒，或是以防狼喷雾攻击然后落跑。

相关新闻：台北随机伤人案｜57岁保安勇挡杀人犯张文身亡 北捷将发逾123万补偿金

何时呼救合适？

针对是否要大叫「有人拿刀」提醒周围民众，柴犬表示须视自己与持刀者的距离而定，「如果他离你10米以外（约两辆车长），可以在保持最高警戒并慢慢远离持刀者的前提下试著提醒大家；如果在10米内反而可能会激怒歹徒，让自己成为被下手的对象，这需要谨慎考虑。」

「柴犬」进一步说明，他是参考美国警方应对刀械的21英呎原则（约6.4米），但考虑到一般人反应速度所以把距离拉长到10米，并以汽车长度作为一个比较容易理解的参照物。

相关新闻：台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 

「柴犬」也指出，买特定的刀具不只不会让疑凶英雄化，反而会让警方更容易锁定。因为这会让警方在侦查时能获得的资讯远比一般通用美工刀或厨刀多，或是缩小购买管道的查询。他再三强调，路上看到有人无端拔出不管什么尺寸的刀，「一定要保持距离。」

