伊朗局势︱王毅：美伊打开和平大门就不应再次关上

新华社报道，6月22日，外交部长王毅在新德里会见埃及国家安全委员会秘书长埃尔丁。双方就中东局势交换意见。



埃尔丁介绍最新形势和埃及等四方机制的斡旋努力，高度赞赏中方为止战促和发挥重要作用。王毅重申中方原则立场，强调中方始终认为应通过对话谈判解决地区热点和各方分歧，反对使用武力和用武力相威胁。美伊签署谅解备忘录承诺尊重彼此主权和领土完整，不再发动任何军事行动，避免干涉对方内政，对外发出了积极信号，应共同加以维护和落实。

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王毅指出，谈判进程难以一帆风顺，还会出现各种干扰甚至反复，但和平的大门既已打开，就不应再次关上，无论出现什么困难和挑战，都应坚持和平方向，坚持对话协商。中方愿同埃方保持沟通，继续通过各自渠道劝和促谈，共同为地区和平稳定作出贡献。



应印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）邀请，王毅星期一至星期二（23日）出席在印度举行的第16次金砖国家安全事务高级代表会议。