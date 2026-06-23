Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱王毅：美伊打开和平大门就不应再次关上

大国外交
更新时间：11:40 2026-06-23 HKT
发布时间：11:40 2026-06-23 HKT

新华社报道，6月22日，外交部长王毅在新德里会见埃及国家安全委员会秘书长埃尔丁。双方就中东局势交换意见。

埃尔丁介绍最新形势和埃及等四方机制的斡旋努力，高度赞赏中方为止战促和发挥重要作用。王毅重申中方原则立场，强调中方始终认为应通过对话谈判解决地区热点和各方分歧，反对使用武力和用武力相威胁。美伊签署谅解备忘录承诺尊重彼此主权和领土完整，不再发动任何军事行动，避免干涉对方内政，对外发出了积极信号，应共同加以维护和落实。
`
王毅指出，谈判进程难以一帆风顺，还会出现各种干扰甚至反复，但和平的大门既已打开，就不应再次关上，无论出现什么困难和挑战，都应坚持和平方向，坚持对话协商。中方愿同埃方保持沟通，继续通过各自渠道劝和促谈，共同为地区和平稳定作出贡献。

应印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）邀请，王毅星期一至星期二（23日）出席在印度举行的第16次金砖国家安全事务高级代表会议。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
煤气8月起加价4.4%！4类人享煤气费半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
煤气费8月起加4.4%！4类人可享半价 兼免费维修炉具 长者、基层均可申请
生活百科
17小时前
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
失意女又一城街头爆喊 陌生暖男递纸巾送水 留下「一句说话」惹喊全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-22 09:58 HKT
有人以营帐等长时间占用黄石营地多个营位 渔护署今派员清理。渔护署fb
西贡黄石营地｜有人以营帐等长时间占用多个营位 渔护署今派员清理
社会
16小时前
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
海儿男友终曝光 《东周刊》独家直击高大猛男管接送 浪漫睇日落同返香闺
即时娱乐
4小时前
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
迪卡侬$199防晒外套用家赞「非常满意」！凉感透气/UPF50+阻挡紫外线 官方揭秘：关键不在布料
时尚购物
18小时前
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
钱嘉乐13岁大女钱凯晴变气质美少女 父女依偎温馨合照 身高超越阿妈汤盈盈
影视圈
17小时前
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
国足「希望之星」︱14岁张皓烨被殴至骨折 湘超成人队蓄意踢下阴遭暂停活动
即时中国
15小时前
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
史上最强厄尔尼诺现象将杀到 专家：恐致2.5亿人死亡
即时国际
1小时前
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
大棋盘︱宏福苑独立委员会不扩权 黄碧娇未「甩难」？报告公布时机考功夫
政情
5小时前
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」。美联社、法新社
世界杯2026｜美斯18个入球全纪录 「射失12码非常愤怒」
足球世界
5小时前