普京访华︱乘「俄版劳斯莱斯」Aurus专车 挂中国「888」车牌惹关注

俄罗斯总统普京周二（19日）晚乘专机抵达北京，展开为期两日的访华行程。据内媒央视发布的现场画面显示，普京此行出入乘坐的是一辆挂有中国车牌的俄制「奥鲁斯」（Aurus）总统专车，车牌号码更包含三个「8」字，引起外界关注。

综合俄罗斯衞星通讯社及俄新社报道，该辆黑色「奥鲁斯」专车悬挂的中国牌照，隶属于俄罗斯驻华大使馆。据悉，数字「7」在俄罗斯传统上象征吉祥，而数字「8」在中国则代表幸运，此番安排被视为向中方展现友好的心思。

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「奥鲁斯」被外界誉为「俄版劳斯莱斯」，为俄罗斯首个高端汽车品牌，同时亦是接待外国元首的指定专车，具备防弹及防爆等特殊安全功能。

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普京此次访华的时机，正值中美领导人「习特会」结束仅四天。在中美关系出现缓和趋稳迹象的背景下，普京在出访前特别强调，俄中关系已「达到了前所未有的水平」，并重申两国在捍衞主权及国家统一等涉及核心利益的问题上，将会继续互相支持。

