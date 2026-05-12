习特会︱新华社：元首外交提供重要战略保障 特朗普：非常期待中国之行

美国总统特朗普，应国家主席习近平邀请，周三抵达北京展开国事访问。新华社发表文章指，元首外交为中美关系的改善及发展，提供了重要战略保障。特朗普则在社群平台发文，指非常期待即将开启的中国之行，并称中国是一个令人惊叹的国家。

以自身及世界利益处理对美关系

新华社周一发表文章，指元首外交始终是中美关系的定盘星，发挥著不可替代的战略引领作用，为中美关系的改善和发展，提供了重要战略保障。



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文章同时指出，中美元首去年釜山会晤后，中美关系总体稳定向好，在当前变乱交织的国际形势下，尤其需要一个稳定的中美关系为世界注入宝贵的稳定性。文章又说，无论国际风云如何变幻，中国坚持从自身与世界的整体和长远利益出发，看待和处理对美关系，指这符合两国人民和国际社会人心所向。

国际关注「习特会」的成果。路透社

新华社就特朗普访华，发表题为「引领中美关系这艘大船穿越风浪、平稳前行」的文章，指回望中美关系经历跌宕起伏、实现总体稳定的过程，元首外交始终是中美关系的定盘星，发挥著不可替代的战略引领作用，为中美关系的改善和发展，提供重要战略保障。



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文章指，中美两国元首分别在去年1月、6月及9月三次通电话，为两国关系朝著正确方向发展，作出重要指引。去年10月在韩国釜山，习近平与特朗普相隔6年再度会面，亦是两国元首自美国新政府就职以来首次面对面互动。釜山会晤之后，中美关系总体稳定向好，受到两国和国际社会普遍欢迎。去年11月和今年2月，两国元首又两度通话，持续为中美关系发展把舵领航。

文章又指今年中美两国各自都有不少重要议程，中国「十五五」开局起步，美国将迎来建国250周年。作为世界上最大的发展中国家和最大的发达国家，中美「合则两利、斗则俱伤」是经过实践反复验证的常识，在当前变乱交织的国际形势下，尤其需要一个稳定的中美关系为世界注入宝贵的稳定性。

国际关注「习特会」的成果。AP

对台售武成议题

特朗普周一（11日）向记者表示，会在访华期间与习近平讨论多个议题，包括未来对台售武。



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特朗普：「我会与习近平主席讨论这个议题(对台售武)，习主席希望我们不这样做，我会讨论这个议题，这是我要讨论的议题之一。」

特朗普表示，不认为台海会在自己总统任期内爆发冲突，「我不认为(冲突)会发生，我想一切会很好，我与习近平主席关系良好，我不想看到出现这个情况。」

特朗普同日又在社交平台发文，说非常期待访问中国，又形容中国是个令人惊叹的国家。