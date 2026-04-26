中国观察：泰总理亲驾比亚迪接王毅 美国车企引进中国技术？

近日国际舞台上，两件汽车圈热事备受瞩目。一是泰国总理阿努廷亲自驾驶比亚迪电动车，载送到访的中国外长王毅。二是大洋彼岸传出美国福特拟引进中国吉利汽车技术，虽事后官方否认，却难掩中国电动车硬实力全面崛起的时代趋势。

中共政治局委员王毅上周五从柬埔寨转抵泰国，继续东南亚之行。当日，在泰国政府大楼与阿努廷会面后，对方安排了一辆深灰色比亚迪「海狮7」电动车，接载王毅前往午宴。开车前，阿努廷先为王毅打开车门，待其上车坐好后，自己坐进司机位置。

中国电动车早已深入泰国市场，如今登上外交高规格场合，体现了东南亚国家对中国新能源技术的高度认可。据了解，阿努廷过往的座驾是劳斯莱斯，近期改乘电动车办公，是要以身作则宣扬节省能源，以应对油价高企。

与此同时，曾经垄断全球车坛的美国福特，传出计划与中国车企吉利洽谈技术合作，引进中国电动车核心技术。即使福特方面火速否认，但空穴来风未必无因。

过去百年，西方车企垄断汽车核心技术，牢牢掌握行业话语权；如今能源转型浪潮来临，吉利、比亚迪等国产车企潜心研发，在三电系统、整车制造、智能网联等领域实现弯道超车。老牌欧美车企转头关注中国成熟而低成本的技术方案，并不出奇。

中国车界盛事北京车展前日开幕，据报吸引了大批海外经销商涌入，筛选品牌、评估产品和寻找生意机会。这背后是中国汽车在海外市场的角色变化。国产车不再是廉价品的代名词，而是能够带来爆款销量和利润空间的重点业务。

在本土市场「内卷」严重的情况下，中国车企必须坚持提高品质，放眼海外，借用国产AI崛起的东风，在未来智能汽车领域继续抢占先机。

纪晓华