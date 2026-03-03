Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱王毅同以色列外长萨尔通电话 呼吁立即停止军事行动

大国外交
更新时间：21:48 2026-03-03 HKT
发布时间：21:48 2026-03-03 HKT

中共中央政治局委员、外交部长王毅3日应约同以色列外长萨尔通电话。这是美以2月28日对伊朗发动军事行动后，两人首度通话。

相关新闻：伊朗局势｜巴林美国空军基地受袭 伊朗扬言向通过霍尔木兹海峡船只开火｜持续更新

新华社报道，在听取萨尔介绍以方对当前局势的立场后，王毅表示，中方一贯主张通过对话协商解决国际和地区热点问题，各方都应遵守联合国宪章宗旨和原则，不在国际关系中使用或威胁使用武力，这也符合包括以色列在内各方的根本利益。多年来，中方致力于推动伊核问题政治解决，近期的伊美谈判正在取得明显进展，其中也涵盖以方的安全关切，遗憾的是，这一进程已被炮火打断。

相关新闻：伊朗局势︱迪丽热巴「被」单独转机 杜拜滞留3日粉丝轰经理人「靠害」

王毅说，中方反对以方和美国对伊朗发起军事打击。武力无法真正解决问题，反而会带来新的问题和严重后遗症。军事实力的真正价值不在战场，而在于预防战争。中方呼吁立即停止军事行动，防止战火进一步蔓延失控。中方在中东问题上始终坚持公正立场，我们将继续为推动局势缓和发挥建设性作用。

王毅要求以方采取切实措施确保中国人员和机构安全，萨尔表示以方高度重视并将保护好中国人员和机构安全。

