G20峰会︱李强：审慎对待关键矿产军事用途 日媒指李未看高市发言

南非约翰内斯堡举行的20国集团（G20）峰会闭幕，峰会通过领袖宣言，重申要多边合作应对共同挑战。国务院总理李强发言时指，要审慎对待关键矿产的军事等用途，防范安全风险，强调促进关键矿产互惠合作与和平利用。此外，日媒报道日本首相高市早苗发言时，李强座位由他人代坐。

中方提19国矿业合作计划

一连两日举行的G20峰会23日结束。李强发言时指，在新一轮科技革命和产业变革加速推进为世界带来前所未有的发展机遇，强调要推进人工智能的普及应用与有效治理，同时促进关键矿产的互惠合作与和平利用，在推动优化产业链、供应链各环节利益分配更好维护发展中国家利益，同时审慎对待军事等用途，防范安全风险。

高市早苗（前中)承认在峰会上，未与李强（前右）有过接触。路透社



相关新闻：中日恶化︱王毅：日本领导人讲了不该讲的话 中方必须予以坚决回击

中方官员在李强发言后，提出一项涵盖柬埔寨、尼日利亚等19个国家的矿业合作计划，目的是确保关键矿产的公平、合理、稳定和畅顺。

彭博社分析认为，中方此举是回应美国和盟友最近试图建立另一条稀土供应链。

G20峰会通过的领袖宣言，重申要通过多边合作、宏观政策协调、全球伙伴关系，实现可持续发展与团结，确保不让任何人掉队。不过，宣言遭美国杯葛。

高市：未关与中方对话大门

至于，近期因错误言论遭中国强烈批评的日本首相高市早苗，在出席G20峰会时，未与李强有接触。日本放送协会报道，在会上，李强发言后，轮到高市早苗发言时，李强原来的座位已换上另一个人坐著。



相关新闻：禁女性站土俵︱高市早苗因出席G20峰会躲过争议 明年一月揭晓

高市在峰会结束后表示，始终坚持全面推进与中国建立互利关系，正因为两国存在一些问题，双方更应该增进了解及合作。

高市早苗又指，对日中两国进行任何形式对话持开放态度，日本并未关闭对话大门，但强调日本表明立场也很重要。