全新东风Dong Feng Forthing Friday REEV增程版电动车试驾｜后驱混能SUV综合续航力1,200km 售价$258,880下半年交付

电动私家车没有了「一换一」计划，还以为本地车市将步入整固期，岂料市况热度不减，各大品牌持续推陈出新。国产东风（Dong Feng）早前为旗下Forthing Friday加推了REEV增程版，单马达后驱混能电动SUV搭载专责发电的1.5升汽油引擎，NEDC油电综合续航力高达1,200km，售价$258,880，预计下半年交车。 文、图：sammy

全新东风Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地试驾：增设型格实用行李顶架 全景式天窗可独立开启

全新东风Forthing Friday REEV增程版的前卫科技感造型，勾画跟纯电动版大致相同。5门5座位混能电动SUV的体积尺码一致，彼此同配LED头灯与指挥灯、贯穿式LED尾灯、高置尾翼及尾泵把扩散器、兼且采用19吋亮黑合金轮圈。

然而，要辨别两车并不困难，除了从车尾型号徽章入手，原来内与外皆存在差异。首先，REEV增程版设有车顶行李架，提升实用性之余，观感份外型格。其次，纯电版的玻璃天幕车顶是整幅设计，而增程版的全景式天窗是能够开启，可把生风引入。至于充电口依然编放车头正中，入油位置则设于车身右后侧。

全新东风Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地试驾：阔大车厢乘坐舒适 设计配置一应俱全

增程版内装与纯电版如出一辙，大部份系统的操作和设定可透过实体按键进行，操作直接便利。车厢轴距同为2,715mm，空间阔大充足，驾乘感舒适。丰富设备看齐，原厂皮座椅剪裁体贴，前排运动座椅可电动调校坐姿，驾驶席兼具按摩和冷凳功能。

除了电尾门、8.8吋LCD仪表板与14.6吋触控中央屏幕、多功能皮軚环，标准配置还有恒温冷气连后座独立出风、手机无线充电、蓝牙与Apple CarPlay及Android Auto连接、前后多组USB充电位、360泊车镜头及L2级安全辅助驾驶系统；后者涵盖智能巡航、车道偏离警示、移动物品与行人侦测预警、紧急制动、交通标志识别等功能。行李箱容量480升，完全放平后座椅可扩大至1,480升。

全新东风Dong Feng Forthing Friday REEV增程版本地试驾：1.5升引擎担当发电机 纯电模式可行驶200km

全新Forthing Friday REEV采用31.94Wh磷酸铁锂电池，搭载的1.5公升自然吸气引擎纯粹担当发电机角色，主要替电池充电及为驱动马达供电，运作原理近似日产e-POWER。增程版拥有160hp马力与240Nm扭力，代理指油电综合续航力高达1,200km(NEDC)，但并没提供油耗量参考数据。增程版可独立充电，可视作电动车使用，无惧高油价，而纯电模式的续航里程高达200km。

充电方面，支援AC 6.6kW中速和DC 40kW快充，兼可A2L对外放电。强制纯电以外，还可拣选纯电优先、油电混合和燃油优先不同驱动模式。驾驶模式则提供Economy节能、Comfort舒适和Sport运动3种选项，动能回收同样划分无、中及强3级。增程版建于同一底盘平台上，最大分野是后轮驱动，有别纯电版的前驱设计，因此弯路操控格外活跃生动，平添驾驶乐趣。即使后悬挂由多连杆改为扭力梁配搭，却无减滤震效能与行车舒适度。增程版动力输出相对温和，胜在重量较低可作抵销，整体驾控感依然轻快有劲，贯彻实而不华表现。