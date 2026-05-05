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Toyota丰田CROWN SEAT办公椅真车座椅移植！原装电动调校冷暖恒温 日本限量发售70张

汽车
更新时间：12:00 2026-05-05 HKT
发布时间：12:00 2026-05-05 HKT

一张办公椅竟在车界引起热话？原来丰田（Toyota）旗下负责内饰研发的丰田纺织联手办公家具品牌Itoki（伊藤喜），推出一张高级办公椅CROWN SEAT，将车主眼中的名椅——CROWN车系电动座椅，完全搬进办公室，日本当地限量发售70张，售价2.5万元！

Toyota丰田CROWN SEAT办公椅真车座椅移植 原装电动调校冷暖恒温

真车座椅移植：保留原装功能

这张售价高昂的办公椅CROWN SEAT，并非全新开发，而是以现有丰田CROWN车系驾驶座的电动座椅为原型。由于官方认为这张座椅在人体工学及支撑上已经趋向完美，因此决定将其完整「搬」到办公环境。

1. 电子调节与恒温功能

不同于一般办公椅的手动杆，这张办公椅百分百保留车用的电动调节系统：

  • 全电动调节：包括电动后仰、座椅高度、座垫前倾角度以及腰部支撑。
  • 冷暖恒温：内置原装通风功能（吸走汗水）及加热功能，让你在办公室也能享受冷暖座舱的体验。
  • 侧边开关：所有调整一如原装电动座椅，透过座椅侧边的开关按键操作。

2. 原创设计：安全带扣变身USB

这款CROWN SEAT唯一原创的地方，是把原来派不上用场的安全带扣，改装为一个USB充电口，配合座椅内置电池，最大输出功率100W，用家可随时为手机或其他流动装置充电。

汽车科技与办公设备结合

为了让笨重的汽车座椅在办公室灵活滑动，Itoki特别研发了专用的五星轮底座及扶手结构，确保稳定性与功能性兼备。座椅材料同样采用与真车一样的高级打孔皮革，提供良好透气性及包裹感。

全日本限量70张

这张联办公椅并非随处可买，且身价惊人。

  • 限量发售：日本当地只售70张
  • 售价：495,000日圆（约25,000港元）
  • 入手方式：日本全国THE CROWN专门店接受预订，由于数量有限，若预订人数过多，将以抽签方式决定购买资格。

 

文：B1807

图：Toyota Boshoku、Toyota

 

延伸阅读：Fun-Tech-Lab Parksible 1:64模型车库多层设计全自动升降泊位

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