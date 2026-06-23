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大屿山警打击非法使用电动单车 拘2男女涉4宗罪

突发
更新时间：08:44 2026-06-23 HKT
发布时间：08:44 2026-06-23 HKT

大屿山警区交通队及军装巡逻小队昨日（22日）在区内举行交通日，打击非法使用电动可移动工具及相关违法问题。行动中，人员拘捕一名37岁本地男子及一名44岁本地女子，涉嫌「驾驶时没有有效驾驶执照」、「驾驶未有登记及未持牌车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」。人员亦扣查两辆涉案电动可移动工具。所有被捕人已获准保释候查，须于八月上旬向警方报到。

被扣查的电动单车。
被扣查的电动单车。

 
警方重申，非法驾驶电动可移动工具有机会造成致命交通意外。任何人在道路、行人路及单车径上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，均属违法，一经定罪，除罚款外，更有机会被取消驾驶资格。
 
警方亦提醒市民，电动可移动工具不宜与一般汽车共同使用路面，亦不适合在单车径及行人路上使用，容易造成交通意外，引致骑乘者或其他道路使用者受伤。市民必须遵守相关法例。警方亦会继续在区内严厉执法，以保障其他道路使用者的安全，并呼吁所有道路使用者应遵守交通规例，时刻都要做到「专注、忍让、守法」。
 
警方会继续针对各种交通违例事项，定期采取适当的执法行动，以确保道路使用者安全。警方同时呼吁司机要专注驾驶，多加留意路面交通情况并时刻保持警觉及注意车辆定期保养。

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