机场劫黄金｜增至13男女被捕 当中4人深圳落网已移交港警 700万元金条仍踪杳

机场三号停车场上周四（6月18日）一名36岁男子遭刀匪伏击，被抢走约值700万元的金条，警方于6月18至19日已拘捕7人。今日（6月22日）警方见记者交代最新案情，表示于6月20至22日再多6名本地男女被捕（16至25岁），涉嫌「串谋行劫」，部分有黑社会背景。

有被捕人年仅16岁

新界南总区刑事总部高级警司姚永勤提到，案件至今累计13人被捕（16至39岁）。当中3男1女被捕人是在内地执法部门协助下于深圳落网，并于今日下午在深圳湾口岸被移交香港警方，他们正被扣查。警方衷心感谢深圳市公安局积极协助，迅速行动将疑犯拘捕并移交香港警方。

警：绝大部分关键人物均已落网

警方相信，6月20至22日被捕的6名男女，角色涵盖整个犯罪链，包括幕后策划人（俗称「上线」）、负责通风报信的「内应」、现场持刀行劫的匪徒，以及负责购买涉案刀具成员。连同早前被捕的车手刀手等等，警方相信该犯罪集团绝大部分关键人物均已落网。

警方形容劫案针对性、有预谋且组织严密，并非一般随机性街头劫案。目前警方继续积极追寻被劫金条下落，不排除更多人被捕。警方又提到，案件之所以在短时间内侦破，除有赖探员努力之外，更关键是警方「锐眼计划」下闭路电视网络发挥重要作用，令到匪徒嘅逃跑路线无所遁形。

8人已被控提堂

警方批评匪徒行为目无法纪，公然挑战法治底线，警方绝不容忍，必定竭尽全力追查到底。警方更形容，罪犯以为离港就可以逃避法律责任，绝对是天真、幼稚及不切实际的幻想，重申香港警察绝不会姑息任何犯罪活动，「只要你犯法，无论你逃到边度，警方都会将你绳之于法」。

目前被捕13人方面，一名19岁女子获准保释候查，须于七月下旬报到；4名于深圳落网男女正被警方扣查；其余8名男女均已被控，已于今日在沙田裁判法院提堂。

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