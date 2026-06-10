珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡

太古城发生令人心碎堕楼案。一名12岁女童今日（6月10日）晚上7时许，被发现由庐山阁高处堕楼，警方接报赶至，证实女童返魂乏术，仵工其后到场舁走遗体。今早9时许庐山阁亦有一名48岁姓黄妇人堕楼身亡，当时现场消息称报案人是黄妇的12岁女儿，讵料该女童晚上在同一大厦堕楼亡。

据了解，两母女今早曾因教育问题争执，其后黄妇自行走入睡房。不久，在客厅的女儿突然听到母亲在睡房内大叫，女儿随即进入睡房但找不到母亲，却从睡房窗赫见母亲已倒卧2楼平台，立即报警求助。岂料至夜晚，悲剧再次发生。目前警方仍在调查案件。

相关报道：珍惜生命│太古城48岁女子堕楼 当场死亡

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service