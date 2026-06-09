荃湾中心大停电｜日租临时舖移走雪糕货品 士多东主叫苦损失惨重

荃湾中心一期总掣房电力系统故障，导致重庆楼、上海楼、天津楼、南京楼和北京楼5座大厦单位，以及一期商场停水停电，逾千户居民受影响。截至今早（9日）10时，据了解复修电力工程已大致完成，期望中午前可全面恢复供电。有附近士多商户生意受损，叫苦连天，店主已即时以日租形式另租舖位，移走雪糕等冰冻食品，估计今次损失最少2万元。

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天津楼旁边地舖士多的负责人陈先生，苦诉受停电影响，损失惨重。今早他在士多内摸黑挨热执货，直指由昨日停电至今都未能营业，「毕竟由开档到夜晚，基本上系冇乜收入」，估计在今次停电事故中，最少损失2万元。陈先生又提及去年亦曾发生同类事故，故昨日事发后，他已即时以500元日租形式，在附近另租空置舖位储存部分士多的货品，「今年知惊租咗其他舖头，将会损失嘅嘢搬走咗先，例如雪榚已经搬咗去租用嘅舖头了，或叫供应商回收啲货先。」

陈先生又无奈称，去年停电后，法团曾向他表示可以索偿，他于是向法团追讨一万多元损失，但最后不了了之。他批评事故一再发生，法团没有尽力跟进。

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在现场协助街坊的立法会议员陈颖欣，表示今早复修工程大致完成，但要通过检测；其间各受影响楼宇恢复运作的一部升降机亦须再次暂停，以便进行检测，预计争取中午前全面恢复供电。

另一间受影响的面店，负责人颜先生指停电令店舖未能营业，「（昨午）本来预备做饭市，一嘢冇电！损失两日生意额、食材，估计约2万元」。颜先生指管理处必须长远解决停电问题，扬言：「如果做唔住，唔租添！」

此外，有北京楼住户指，停电后昨晚一家四口租住酒店，主要因为女儿要返工，孙仔亦要返学。惟她指酒店亦坐地起价，原本约500元的房租，临时加至千元。



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