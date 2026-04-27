网上性诱识儿童发展情侣影私密照 年纪最细仅9岁 警吁家长留意避陷阱

警方发现性侵犯案者多透过社交平台、网上游戏等方式认识受害儿童，诱骗她们发展情侣关系，进行性行为时拍下过程，以发送她们的私密照勒索金钱，直至受害人不够钱向家人求助，才揭发事件。警方呼吁家长要多留意子女行为，防止他们成为性侵的对象。

刑事支援科署理警司谭亦媛表示，2025年警方录得62宗儿童色情物品相关的案件，较2024年的80宗，下跌18宗。当中超过6成即38宗与网上活动有关，犯案者透过社交平台、交友程式或网上游戏等，从线上认识受害儿童，虽然案件数字较2024年减少，但占整体案件比例，则由2024年微升2.5%至61.3%，反映网上性诱识儿童仍存在高风险。

网上相关案件受害人主要为女性，超过7成年龄介乎12至15岁，年纪最细仅得9岁。在案件分类上，约两成七案件即17宗涉及利用或促致儿童制作色情物品，当中超过7成半即13宗案件，犯案者首先线上接触受害儿童，利用儿童未成熟心智，与她们发展网上情侣关系，从而诱使她们提供私密影像。

警方留意到大部分受害儿童，发送自己私密照片予陌生人后，其实未必即时意识到事件的严重性，她们以为无发送到显示自己样貌的照片，或用阅后即焚的功能，就不会有问题，但事实上不法之徒在初期沟通时，就已经掌握受害人的背景资料，甚至用其他方法截取她们的私密影像，而一旦取得受害人的裸露影像，不法之徒不会就此收手，他们会继续勒索受害人，进行进一步的性侵犯，或向受害人索取金钱。

在制作色情物品方面，同样有17宗，部分犯案者透过网上社交活动认识受害人，进一步约她们见面，并性侵受害人，而期间会将过程录影下来。例如其中一宗案件，一名13岁女童，透过线上游戏认识一名男网友，其后发展情侣，亦多次发生性行为，过程被男方录影。两人分手后，男方不断用发布女童私密影像，以要胁该名女童继续与他发生性行为，更不断向女童勒索金钱。其后该名女童不够钱，而要向家人求助，才揭发案件。警方随即拘捕该名男子。

至于发布儿童色情物品有15宗案件，部分案件被捕人在社交平台见到一些认识或其他儿童私密照片，不但没有第一时间举报，反而「贪得意」将照片转发及分享，该等行为除触犯发布儿童色情物品罪外，更对受害儿童造成二次伤害，令她们承受严重心理影响，后果极之严重。

管有儿童色情物品有13宗，其中11宗都与网上活动有关，大部分管有案件均由警方采取情报主导的执法行动而揭发的，其实家长在保护子女免受网络风险上扮演非常重要的角色，建立互信亲子关系，为子女开设有家长监护基制的青少年社交帐号，甚或与年幼子女共用社交帐户，都可预防及应对该等风险。

其中一宗案件是家长与其年幼女儿共用一个社交帐户，突然一名陌生网友要求女儿提供私密照片，虽然当时家长正在上班，但由于共用帐户，家长即时收到通知，及时制止女儿发送私密照予对方。

另一宗案件则有不法之徒向一名13岁男童，发送男性私处照片，再向男童索取其本人的私密照，幸好其家长平日教导其子女好好保护自己身体，所以男童即时拒绝，并向家长报告，成功阻止事件发生，所以家长是保护子女的第一道防线，教导子女要好好保护自己身体，勿轻易相信陌生人，切勿在镜头前裸露自己或透露自己及家人的个人资料，更要令子女明白身体好珍贵，不是用作交换情感或任何事。