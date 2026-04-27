Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

网上性诱识儿童发展情侣影私密照 年纪最细仅9岁 警吁家长留意避陷阱

突发
更新时间：16:52 2026-04-27 HKT
发布时间：16:52 2026-04-27 HKT

警方发现性侵犯案者多透过社交平台、网上游戏等方式认识受害儿童，诱骗她们发展情侣关系，进行性行为时拍下过程，以发送她们的私密照勒索金钱，直至受害人不够钱向家人求助，才揭发事件。警方呼吁家长要多留意子女行为，防止他们成为性侵的对象。

刑事支援科署理警司谭亦媛表示，2025年警方录得62宗儿童色情物品相关的案件，较2024年的80宗，下跌18宗。当中超过6成即38宗与网上活动有关，犯案者透过社交平台、交友程式或网上游戏等，从线上认识受害儿童，虽然案件数字较2024年减少，但占整体案件比例，则由2024年微升2.5%至61.3%，反映网上性诱识儿童仍存在高风险。

网上相关案件受害人主要为女性，超过7成年龄介乎12至15岁，年纪最细仅得9岁。在案件分类上，约两成七案件即17宗涉及利用或促致儿童制作色情物品，当中超过7成半即13宗案件，犯案者首先线上接触受害儿童，利用儿童未成熟心智，与她们发展网上情侣关系，从而诱使她们提供私密影像。

警方留意到大部分受害儿童，发送自己私密照片予陌生人后，其实未必即时意识到事件的严重性，她们以为无发送到显示自己样貌的照片，或用阅后即焚的功能，就不会有问题，但事实上不法之徒在初期沟通时，就已经掌握受害人的背景资料，甚至用其他方法截取她们的私密影像，而一旦取得受害人的裸露影像，不法之徒不会就此收手，他们会继续勒索受害人，进行进一步的性侵犯，或向受害人索取金钱。

在制作色情物品方面，同样有17宗，部分犯案者透过网上社交活动认识受害人，进一步约她们见面，并性侵受害人，而期间会将过程录影下来。例如其中一宗案件，一名13岁女童，透过线上游戏认识一名男网友，其后发展情侣，亦多次发生性行为，过程被男方录影。两人分手后，男方不断用发布女童私密影像，以要胁该名女童继续与他发生性行为，更不断向女童勒索金钱。其后该名女童不够钱，而要向家人求助，才揭发案件。警方随即拘捕该名男子。

至于发布儿童色情物品有15宗案件，部分案件被捕人在社交平台见到一些认识或其他儿童私密照片，不但没有第一时间举报，反而「贪得意」将照片转发及分享，该等行为除触犯发布儿童色情物品罪外，更对受害儿童造成二次伤害，令她们承受严重心理影响，后果极之严重。

管有儿童色情物品有13宗，其中11宗都与网上活动有关，大部分管有案件均由警方采取情报主导的执法行动而揭发的，其实家长在保护子女免受网络风险上扮演非常重要的角色，建立互信亲子关系，为子女开设有家长监护基制的青少年社交帐号，甚或与年幼子女共用社交帐户，都可预防及应对该等风险。

其中一宗案件是家长与其年幼女儿共用一个社交帐户，突然一名陌生网友要求女儿提供私密照片，虽然当时家长正在上班，但由于共用帐户，家长即时收到通知，及时制止女儿发送私密照予对方。

另一宗案件则有不法之徒向一名13岁男童，发送男性私处照片，再向男童索取其本人的私密照，幸好其家长平日教导其子女好好保护自己身体，所以男童即时拒绝，并向家长报告，成功阻止事件发生，所以家长是保护子女的第一道防线，教导子女要好好保护自己身体，勿轻易相信陌生人，切勿在镜头前裸露自己或透露自己及家人的个人资料，更要令子女明白身体好珍贵，不是用作交换情感或任何事。

 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
9小时前
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
3小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
6小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
23小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩50周年金多宝｜头奖$2.28亿5.2搅珠 网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网民出发达奇招 邀陌生人夹钱豪买15个字半注｜Juicy叮
时事热话
7小时前
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
楼市动向
7小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
15:45
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散情天霹雳：继续揾方法医
影视圈
11小时前
钻石山站情侣遭躁汉推跌 原列纠纷 再到警署誓言追究
01:18
钻石山站情侣遭躁汉推跌 报案誓言追究 警列袭击调查
突发
7小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
5小时前