宏福苑执拾︱居民看照片「预咗」全屋损毁 上楼后仍百般滋味：心情复杂

大埔宏福苑火灾后近5个月，七座受灾大厦的居民由今日（20日）起陆续上楼执拾个人物品。首轮宏新阁居民获安排于今日至后天（22日）分批上楼，有居民回家目睹实况后，不禁百感交杂，直言：「心情复杂！」

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宏新阁居民黄先生返回七楼的单位收拾个人物品，之后他离开时只揹着一个背囊，以及手挽一个装有个人物品的大环保袋，其间显得神色凝重。他表示早前已透过照片知道单位损毁严重，故已「预咗」作好心理准备，惟当他目睹家中实况后，仍不免感到难过，坦言自己「心情复杂」。黄先生不欲多谈匆匆离去，但他希望当局安排居民上楼的次数可以增加。

另一位居民钟先生带备手拉车、红白蓝袋，甚至螺丝批和铰剪，以便上楼后「可能有啲嘢要拆」。他表示会取回自己的电脑，因为当中储存了儿子小时候的大批珍贵照片，亦会拿回包括结婚证等一些重要文件。对于终于可获安排上楼执拾，钟先生指每位居民都等待多时，而自己已经「叫做好啲」，能够「第一批」回家。

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根据政府安排，今日起分批上楼执拾个人财物的宏福苑七座大厦居民，每户最多只限4人，限时逗留3小时，而宏志阁未受大火波及，不纳入今次安排。宏新阁的居民首轮获安排上楼，其后每日开放两幢楼宇，顺序为宏昌阁、宏仁阁、宏道阁、宏泰阁、宏建阁及宏盛阁，预计下月4日会完成执拾。

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居民要先到广福社区会堂登记，由当局派员陪同上楼，而大埔墟港铁站亦会有免费接驳巴士接载居民。居民上楼执拾时会由警员或民安队队员陪同上楼，居民全程都要戴口罩、安全帽和防刮手套。政府为协助居民处理上楼事宜，于大埔浸信会公立学校内设立联合询问处，内设报案中心，由警员负责。若居民怀疑有物品遗失，可即场记录求助。

