内地汉洗黑钱五百多万元 罪成加刑至监禁45个月

2023年8月，15名苦主于2023年6月至7月期间，堕入投资骗案，骗徒自称是投资专家，诱骗苦主在虚假的网站或应用程式开设户口作投资港股，并指示受害人转帐资金至多个本地银行户口，但最后受害人未能取回虚假投资户口显示的得益或与骗徒失去联络，于是报警，警方其后拘捕一名32岁内地男子，今（27日）被法庭判处洗黑钱罪名。

新界北总区科技及财富罪案组2C队高级督察冯达仁。

新界北总区科技及财富罪案组2C队高级督察冯达仁表示，本案15名苦主合共损失约五百五十万元，存入一个本地银行傀儡户口，2024年9月，警方拘捕一名32岁内地男子，他为涉案的一个傀儡户口持有人。

警方其后以「洗黑钱」罪名起诉该名男子，他涉嫌使用一个银行户口清洗总共约一千四百七十万元的犯罪得益。案件于今日在区域法院提堂，被告人承认一项「洗黑钱」罪名，被法庭判处罪名成立。

警方财富情报及调查科高级督察申文燕。

为了加强以傀儡户口作洗黑钱用途的阻吓性，警方就判刑向法庭申请加重刑罚。经过法庭审视后，批准加重百分之二十的刑期。被告就「洗黑钱」罪最终被判处监禁45个月 。

警方财富情报及调查科高级督察申文燕指出，使用傀儡户口清洗黑钱的情况严重，所以警方就涉及傀儡户口的合适的案件，会同律政司商讨及征询意见，根据《有组织及严重罪行条例》 第27条 申请加重刑罚。

就以今日案件为例，一名男子因为将户口俾其他人作清洗黑钱用途，在加刑申请下，被法庭加刑 7 个月。由2023年10月至今，已经 335名人士因租借卖户口，在法庭就洗黑钱罪行被定罪的时侯被加重刑罚，刑期分别增加 八分一至三分一不等(2至18个月) 。