屯门开枪｜社署人员派发传单教疏导情绪 街坊称赞开枪警果断

屯门市广场警员开枪案，一名疑受毒品影响的越南汉持刀当街袭击女途人，引起人心惶惶。有街坊表示，倘发现街上有人行为异常，第一时间逃跑。社署人员下午向街坊派发单张，教导目击者疏导情绪。

药房职员钟先生表示，昨晚在药房工作，其间听到两下枪声，大批途人从门口匆忙走过：「初时唔知乜嘢事」。他又说，未见过死者，对警员开枪救人，称赞：「好正常，果断」。

街坊袁先生表示，屯门市广场平时人来人往，自己也担心突然有人情绪失控，做出意想不到的行为，「因为唔知边一日，会冲出嚟咁样！」他续称，若发生同类事件，第一时间逃跑。

外卖员吕先生指，昨晚事发前刚去送外卖，没有目击事件，但他承认广场人旺，不时有些暴躁的途人出现，他尽量避之则吉。对于警员及时开枪，他认为恰当：「持刀想插落去，开枪好恰当」。

街坊梁女士表示，本周三在长者中心上堂，中午放学后在良景商场午膳，撞见一名男子精神异常，见人就骂，她担心之下通知商场保安留意。

此外，社署人员到场派发传单，教导如何处理「危机事件后可能有的压力反应」。

而香港红十字会表示，昨日于屯门市广场发生的事件引起了社会的广泛关注 ，带来了不安的情绪。希望大家能好好照顾自己以及身边人的情绪。香港红十字会的心理支援团队，亦立即联络了屯门市广场的商户及职员，了解心理支援的需要。

突发事件对每个人的影响都不一样，你的朋友在任何情况下，都可以寻求香港红十字会24小时心理支援热线的帮助，提供即时的陪伴和倾诉。请记得，与他人分享困扰的感受并无不妥，也是维持心理健康的重要一步。

如有需要，请即联络心理支援热线：5164 5040。

