屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人

夺刀、开枪、轰毙！屯门市广场昨晚（15日）惊心动魄的警员开枪案，一名有黑社会背景及毒品案底的34岁越裔汉，神情木然在DONKI超市厨房夺取利刃，在闹市街头疯狂挥舞，扑向一名女途人企图施袭，千钧一发间，警员果断连轰两枪，子弹贯穿越汉身体 ，最终将其制服，送院抢救无效不治。警方在场店舖的墙壁上检获一颗子弹孔痕，又于死者身上发现怀疑「冰」毒及伸缩棍。

约17:00｜疑凶现身区内 杀机悄然而至

1月15日(周四)下午的屯门市广场，如常行人如鲫，令人意想不到的是，喧闹背后杀机暗涌。目击者称，34岁越裔本地男子在案发前两小时，已现身区内的大兴邨街市，其间自言自语，神情呆滞。换言之，早在大约下午5时，疑凶已在区内徘徊出没。

19:08｜闯DONKI夺刀行凶 神情木然如入无人之境

两小时后，这宗惊心动魄事件由一场诡异的夺刀行动揭开序幕，晚上7时08分，屯门市广场DONKI超市内一处售卖烧番薯及关东煮的小食档厨房，黑衫男职员正埋首清洗用具之际，身穿白衫、戴口罩的疑凶突然从后门潜行进入。

点图速览疑凶行动时序和过程：

从流出的监控片段可见，死者鬼祟且神情木然，完全视职员如透明，迅速夺走一把长约12吋的牛肉刀。职员惊觉工具被盗后一度追问，疑犯若无其事携刀离去。超市于7时10分报警。

这段期间，有人拍到疑凶手在广场附近，当街手持利刀挥舞，口中喃喃自语，似在骂人，又像暗自倾诉，当时不少途人察觉不妥，驻足观望，神情紧张。

19:10｜闹市挥刀疯狂追逐 途人与利刃擦身而过

至7时13分，警方接获多名市民报案，指该名男子正持刀在商场地下及屯汇街一带游荡挥舞。现场一度陷入极大恐慌，大批市民尖叫奔逃。目击者杨少年忆述，当时他正与女性友人踩单车经过，疑犯在他身边举刀挥动，刀刃距离他仅有约2至3厘米的惊险距离，「感觉把刀就在我右边」。两人惊见疑犯欲举刀施袭，即全速踩车逃离现场。

新界北总区刑事总部高级警司钟丽诒在记者上详细讲述期间情况，指警方晚上约7时10分接获市民报案，一名可疑男子在屯门市广场的商店内取走一把刀，冲锋队人员到场，在屯门市广场附近的屯汇街，发现这名男子手持一把12吋长的刀向多名途人挥舞，造成恐慌，途人争相走避，警员向男子发出口头警告无效，然后发射一发胡椒水剂，但男子未被制服，反而逃向商场另一出口。

19:18｜挟持女途人欲施袭 冲锋队果断开两枪

在商场地下位置，疑凶从另一个出口跑出，当时大批广场内的市民涌出奔逃，场面极度混乱。有片段显示，两名女子在混乱中失足倒地，疑犯突然发狂，冲向其中一名无辜女途人并将其挟持，更举起牛肉刀准备刺向女子。警员再次向男子发出警告，但同样无效，两名冲锋队警员于是分别向男子各开一枪，男子中枪倒地被制服，警员亦迅速救回女途人，并即时为男子急救，并后将他送往屯门医院抢救。

20:47｜疑凶伤重不治 身上检获怀疑「冰」毒

疑犯分别胸口及右肩中枪，应声倒地，警员随即冲前救回该名轻微擦伤的女途人，即时为中枪男子进行急救。现场遗下一把12吋长牛肉刀、大滩血渍、子弹头及救护员留下的包扎纱布。疑犯由救护车送往屯门医院，延至晚上8时47分证实死亡。

一颗子弹贯穿疑凶身体 再射中店舖外墙

据警方消息，医生在疑凶体内发现一粒弹头，开枪位置店舖外墙有一个子弹窿，现场遗下两枚弹壳。换言之，其中一颗子弹射中男子后，贯穿了他的身体，再射中店舖的外墙。

由于案情重大，警方在深夜召开记者会讲述案情，指死者为本地男子，有黑社会背景及毒品案底。警方在其斜孭袋内检获一包毒品及一支伸缩警棍，不排除犯案时受毒品影响。

屯门警区副指挥官黄浩翰强调，开枪决定绝对符合警方使用枪械指引，是在别无选择下拯救了无辜市民的生命。案件目前交由新界北总区重案组跟进，将进一步调查死者的精神状态及犯案动机。

据悉，34岁越裔男疑凶曾任职地盘工，以前与家人同住大兴邨，其后迁出，已与家人断绝联络多月。