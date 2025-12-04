Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚

突发
更新时间：23:14 2025-12-04 HKT
发布时间：19:57 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑大火酿成过百人死亡，警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员昨日（12月3日）完成大厦内部阶段性搜索工作后，今日（12月4日） 在准备外部搜索同时，亦安排人手进入宏福苑内部，成功于多个单位内寻获多只生还动物，包括两猫。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 曾国衞到广福邨视察 当局提高灾民生活津贴

爱协表示，其中一只仍然生还的小黑猫名为「小黑仔」，其主人8年前由爱协领养。小黑猫获救后，已随即将被送往爱协湾仔中心作进一步检查，其主人亦第一时间赶到中心，与「小黑仔」重逢，在场所有人都深受感动，猫猫目前已在爱协医院留医接受治疗。

警方表示，DVIU接获爱护动物协会转介的市民求助后，今日共动员104名人员，进入宏福苑内共78个单位，全面搜索可能受困的生还动物。

警方续指，继早前救出3只猫、2只龟及多条宠物鱼后，灾后第9日，警员在大厦多处再寻回2只猫、4只龟、1只蜥蜴及80多条宠物鱼；同时亦发现6只猫、4只兔、7只龟、2只青蛙及多条宠物鱼的遗体，并已全部交由爱协处理。 

